Сколько рассрочек могут позволить себе казахстанцы

Монеты. Иллюстративное фото: bob_sato_1973/Getty Images

Желая оформить покупку с отложенными платежами, важно правильно оценивать свои финансовые возможности. О том, как покупать товары в рассрочку и не оказаться без денег, читайте в материале NUR.KZ.

Рассрочка является популярным способом покупки различных товаров и услуг в Казахстане.

Все дело в ее восприятии – это по сути кредит, но без наличия процентов, а с отложенными платежами. То есть покупатель получает товар сейчас, а его стоимость оплачивает частями и без переплаты.

Например, вместо потери сразу 300 тыс. тенге за смартфон можно тратить всего 25 000 тенге каждый месяц в течение года.

Однако казахстанцы могут набрать слишком много подобных покупок, оказавшись в итоге в долгах и без денег. Поэтому перед очередной рассрочкой важно подсчитать свой коэффициент долговой нагрузки – соотношение платежей по всем кредитам к среднемесячному доходу.

Как посчитать выгоду от рассрочки

Допустим, у условного казахстанца имеется ежемесячный доход на сумму 150 000 тенге. При этом он не имеет действующего кредита или рассрочки.

В данном случае максимально доступный для него заем по размеру ежемесячного платежа не должен превышать 50% от размера дохода. То есть максимум 75 000 тенге в месяц он может тратить на кредиты.

При этом значение в 50% не означает безопасность – следует помнить и о других расходах, на которые нужно тратить деньги (еда, коммунальные платежи, транспорт и так далее).

А если у казахстанца уже имеются какие-то рассрочки или кредиты, то это также нужно учитывать. Например, при таком же доходе (150 000 тенге) он уже платит за:

ноутбук – 15 000 тенге в месяц;

в месяц; смартфон – 25 000 тенге ;

; телевизор – 10 000 тенге ежемесячно;

ежемесячно; смарт-часы и наушники – 15 000 тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

Теперь, в период акций в магазине электроники, он спонтанно решил купить игровую приставку за 300 000 тенге в рассрочку на года. При этом сумма ежемесячного платежа по ней составит 25 000 тенге.

Если подсчитать все его обязательные платежи, то каждый месяц на рассрочку он уже тратит 65 000 тенге из своего дохода. А с новой покупкой сумма расходов составит 90 000 тенге – то есть больше половины зарплаты будет уходить на товарные кредиты, что грозит ему просрочками и новыми долгами.

При этом, как сообщает сайт FinGramota.kz, банки должны самостоятельно рассчитывать коэффициент долговой нагрузки заемщика при рассмотрении заявки на кредит (рассрочку).

Однако сами казахстанцы могут указать недостоверную информацию, завысив реальный доход ради получения одобрения покупки. В итоге они увеличивают свой риск и ухудшают свое финансовое положение.

Поэтому важно правильно и честно рассчитывать свою долговую нагрузку, чтобы сохранять возможность тратить деньги на другие цели, сохранять комфортный уровень жизни и не оставаться в долгах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2031223-skolko-rassrochek-mogut-pozvolit-sebe-kazahstantsy/