Упростить покупку автомобилей в кредит планируют в Казахстане

Агентство РК по регулированию и развитию финрынка планирует упростить процедуру получения автокредита в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на портал "Открытые НПА".

На портале опубликован проект постановления "О внесении изменений и дополнений по вопросам регулирования банковской и микрофинансовой деятельности".

Так, согласно документу, с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года будет исключено требование по соблюдению максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика при предоставлении займа:

для целей приобретения нового автомобиля, обеспеченного залогом данного автомобиля;

для целей приобретения автотранспорта, бывшего в эксплуатации и обеспеченного залогом данного автотранспортного средства, с первоначальным взносом свыше 50% от стоимости данного авто;

для целей приобретения бывшего в употреблении до 3 лет автотранспортного средства, обеспеченного залогом данного автотранспортного средства, с первоначальным взносом от 30% до 50% от стоимости данного авто.

В пояснительной записке указано, что поправка вводится для поддержки и стимулирования развития отечественной автомобильной промышленности, а также продажи автомобилей, реализуемых в рамках условий льготного автокредитования.

Отмечается, что займы, обеспеченные залогом автотранспорта, менее подвержены риску вероятности дефолта и невозможности возврата кредита, поскольку просроченная задолженность может быть погашена путем продажи залогового авто. Кроме того, авто попадает под страховое покрытие КАСКО.

Публичное обсуждение проекта постановления продлится до 20 декабря.

Напомним, в мае 2022 года в Казахстане была запущена программа льготного автокредитования. Тогда сообщалось, что казахстанцы получат возможность получить кредит на авто под 4%.

Она работала по "револьверному" принципу, то есть новые автокредиты выдавались за счет выплат по займам, которые казахстанцы оформили ранее.

С момента запуска банки приостанавливали ее несколько раз, в том числе в связи с освоением выделенных средств. В последний раз получить автокредит под 4% казахстанцам выпадал шанс 6 февраля 2023 года – в тот день онлайн-платформу запустили в 10:00. Заявку успел подать лишь 761 казахстанец, а лимит был исчерпан за первые 18 секунд.

В июне прошлого года стало известно, что нового запуска программы льготного автокредитования не будет – деньги направят на кредитование автобусов.

Позже в ведомстве объяснили, почему приняли такое решение – вице-министр сообщил, что для массового автокредитования "деньги есть, но их мало", поэтому "на всех их не хватит".

В октябре глава Минпромышленности Канат Шарлапаев, комментируя отмену льготного автокредитования, заявил, что "льготным кредитованием никто никогда не будет доволен", поскольку "людей слишком много, а денег слишком мало".