Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Упростить покупку автомобилей в кредит планируют в Казахстане

Опубликовано:

Мужчина складывает монеты друг на друга, а другой рукой - что-то пишет
Автокредит. Иллюстративное фото: Mintr/Getty Images

Агентство РК по регулированию и развитию финрынка планирует упростить процедуру получения автокредита в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на портал "Открытые НПА".

На портале опубликован проект постановления "О внесении изменений и дополнений по вопросам регулирования банковской и микрофинансовой деятельности".

Так, согласно документу, с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года будет исключено требование по соблюдению максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика при предоставлении займа:

  • для целей приобретения нового автомобиля, обеспеченного залогом данного автомобиля;
  • для целей приобретения автотранспорта, бывшего в эксплуатации и обеспеченного залогом данного автотранспортного средства, с первоначальным взносом свыше 50% от стоимости данного авто;
  • для целей приобретения бывшего в употреблении до 3 лет автотранспортного средства, обеспеченного залогом данного автотранспортного средства, с первоначальным взносом от 30% до 50% от стоимости данного авто.

В пояснительной записке указано, что поправка вводится для поддержки и стимулирования развития отечественной автомобильной промышленности, а также продажи автомобилей, реализуемых в рамках условий льготного автокредитования.

Отмечается, что займы, обеспеченные залогом автотранспорта, менее подвержены риску вероятности дефолта и невозможности возврата кредита, поскольку просроченная задолженность может быть погашена путем продажи залогового авто. Кроме того, авто попадает под страховое покрытие КАСКО.

Публичное обсуждение проекта постановления продлится до 20 декабря.

Напомним, в мае 2022 года в Казахстане была запущена программа льготного автокредитования. Тогда сообщалось, что казахстанцы получат возможность получить кредит на авто под 4%.

Она работала по "револьверному" принципу, то есть новые автокредиты выдавались за счет выплат по займам, которые казахстанцы оформили ранее.

С момента запуска банки приостанавливали ее несколько раз, в том числе в связи с освоением выделенных средств. В последний раз получить автокредит под 4% казахстанцам выпадал шанс 6 февраля 2023 года – в тот день онлайн-платформу запустили в 10:00. Заявку успел подать лишь 761 казахстанец, а лимит был исчерпан за первые 18 секунд.

В июне прошлого года стало известно, что нового запуска программы льготного автокредитования не будет – деньги направят на кредитование автобусов.

Позже в ведомстве объяснили, почему приняли такое решение – вице-министр сообщил, что для массового автокредитования "деньги есть, но их мало", поэтому "на всех их не хватит".

В октябре глава Минпромышленности Канат Шарлапаев, комментируя отмену льготного автокредитования, заявил, что "льготным кредитованием никто никогда не будет доволен", поскольку "людей слишком много, а денег слишком мало".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2196999-uprostit-pokupku-avtomobiley-v-kredit-planiruyut-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie