Переоформить ипотеку по ставке до 3% сможет больше казахстанцев

В Казахстане работает льготная программа рефинансирования ипотек. В этом году ее расширили, включив займы, выданные с 2010 по 2020 годы. Кто сможет улучшить условия, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане действуют различные меры поддержки населения, имеющего проблемнве займы. Одной из таких мер стала Программа рефинансирования ипотечных займов, которая была запущена еще в 2015 году и с тех пор неоднократно продлевалась и расширялась.

Участники этой программы могут рефинансировать свои ипотеки по ставке, которая не будет превышать 3%.

Как сообщает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, за все время действия программы были рефинансированы ипотеки 48 тыс. граждан на сумму 315,8 млрд тенге. Еще у 10 тыс. заемщиков были списаны долги на 87,7 млрд тенге.

Между тем теперь льготное рефинансирование сможет охватить еще больше заемщиков, ведь в программу были включены ипотеки, выданные в период с 2010 по 2020 годы. Ранее были охвачены займы с 2004 по 2009 годы.

Стоит отметить, что улучшить условия своих жилищных кредитов могут не все заемщики.

В программе могут принять участие граждане из социально уязвимых слоев населения: лица с инвалидностью, малообеспеченные и многодетные семьи и некоторые другие категории граждан. При этом ипотечное жилье должно быть единственным у заемщика.

Гражданам, которые планируют рефинансировать свои ипотеки по ставке до 3%, стоит обратиться в банк, в котором был оформлен жилищный заем.