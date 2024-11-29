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Под какой процент выдают микрокредиты "до зарплаты" в Казахстане

Опубликовано:

Смартфон лежит на деньгах
Смартфон и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Микрокредиты "до зарплаты" выдаются в Казахстане максимум под 0,3% в день. А переплата, даже с учетом пролонгаций и пени, составляет не более 50%. Об условиях таких займов узнали журналисты NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • В Казахстане микрокредиты "до зарплаты" выдаются под максимальную ставку 0,3% в день, но не более 179% годовых.
  • Максимальный срок такого займа составляет 45 дней, а максимальная сумма - 166 140 тенге в 2024 году.
  • Общая переплата по микрокредиту, включая вознаграждение, штрафы и пени, не может превышать 50% от суммы займа.

Pay day loan (PDL), или микрокредиты "до зарплаты", которые микрофинансовые организации (МФО) обычно выдают онлайн, достаточно распространены в Казахстане. Их, как правило, берут ненадолго в случае нехватки небольшой суммы денег, то есть используют в качестве альтернативы займам у друзей и родственников.

Как уточняют на портале FinGramota, такими микрокредитами также часто пользуются граждане без официального заработка или с низкими доходами, которым сложно оформить заем.

Отличие микрокредитов "до зарплаты"

Отличие от банковских кредитов у микрозаймов "до зарплаты" в том, что они, как правило, выдаются без графика погашения на короткий срок, в конце которого надо вернуть всю взятую сумму с учетом начисленных процентов.

Максимальный срок такого займа составляет 45 дней. А максимальная сумма – 45 месячных расчетных показателей (МРП), что в 2024 году равно 166 140 тенге.

При этом допускается увеличение срока действия договора микрокредита на действующих или улучшающих условиях на срок не более 90 календарных дней.

Также PDL-кредиты всегда отличались особыми условиями по начислению процентов. В частности, ранее для них не утверждался предельный размер годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ).

Но после принятия последних поправок в закон микрокредиты "до зарплаты" начали регулировать вместе с остальными видами займов.

Кассир считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Под какой процент выдают микрокредиты "до зарплаты"

Таким образом, предельное значение годовой эффективной ставки вознаграждения по микрокредитам "до зарплаты" теперь составляет 0,3% в день, но не более 179% годовых.

Размер неустойки (штрафа, пени) за неуплату ежемесячных платежей или вознаграждения по займу не должен превышать 0,3% от суммы неисполненного обязательства за каждый просроченный день. А после 90 дней просрочки МФО запрещено начислять проценты, неустойки и комиссии.

При этом вся переплата по микрокредиту, включая вознаграждение, штрафы, пени и так далее, в совокупности не может превышать половину от его суммы. Например, если PDL-заем выдан на сумму 150 тыс. тенге, то переплата по вознаграждению за основной период и с учетом пролонгаций, а также начисленных штрафов за просрочку максимум составит 75 тыс. тенге.

Нормы по предельному размеру ГЭСВ и неустойке за неуплату между тем актуальны для микрокредитов "до зарплаты", оформленных с 20 августа 2024 года.

Отметим, что все установленные законом правила действуют для МФО, имеющих разрешение на осуществление микрофинансовой деятельности в Казахстане. Поэтому при выборе кредитора, особенно при оформлении займа онлайн, нужно убедиться в наличии лицензии у микрофинансовой организации.

Это можно сделать на портале Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК).

Таким образом, новые микрозаймы в сумме до 166 тыс. тенге на срок до 45 дней казахстанцам теперь должны выдавать под проценты, которые не превышают 0,3% в день. А в общем они могут переплатить, даже если кредит просрочен, не более 50% от его суммы.

Напомним, в АРРФР РК рассказали, почему решили снизить проценты по кредитам – в частности, для того, чтобы замедлить рост задолженности населения и уменьшить риск просрочек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2193942-pod-kakoy-procent-vydayut-mikrokredity-do-zarplaty-v-kazahstane/

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