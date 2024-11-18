Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Снижение процентов и "запрет" коллекторов: какие меры по снижению рисков кредитования приняты в Казахстане

Опубликовано:

Пара сидит на диване и смотрит в экран ноутбука
Молодая пара. Иллюстративное фото: Seksan Mongkhonkhamsao / Getty Images

В Казахстане снизили предельные процентные ставки, запретили продажу кредитов коллекторам и ввели другие ограничения. О мерах по снижению рисков кредитования, читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
close
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • В Казахстане приняты меры по снижению рисков кредитования, включая снижение предельных процентных ставок и запрет на продажу кредитов коллекторам.
  • Введены ограничения на выдачу кредитов, включая обязательный расчет коэффициента долговой нагрузки граждан, который не должен превышать 50% от их доходов.
  • Установлены максимальные суммы потребительских кредитов, снижены предельные годовые эффективные ставки вознаграждения и введен запрет на выдачу кредитов гражданам с просрочкой свыше 90 дней.

Как сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, в Казахстане активно развивается сфера потребительского кредитования.

Всего за 9 месяцев текущего года объем потребкредитов вырос на 24,7%, до 12,9 трлн тенге, а займы у микрофинансовых организаций – на 5,8%, до 1,3 трлн тенге. За последние три года отечественные банки показывали в среднем ежегодный прирост в 33%, а микрофинансовые организации – 45%.

Такая ситуация, с одной стороны, положительно сказывается на потребительском рынке, дает стимул бизнесу развиваться и в целом положительно сказывается на экономике страны.

Однако из-за активной выдачи займов существуют риски возникновения высокой закредитованности населения. Чтобы этого не произошло, в стране в 2024 году ввели ряд нововведений.

Во-первых, банки и МФО обязаны рассчитывать коэффициент долговой нагрузки граждан, который не должен превышать 50% от их доходов. С апреля текущего года требование по расчету коэффициента долговой нагрузки распространено на всех заемщиков и на все займы – ранее это не касалось залоговых займов и граждан с высокими доходами.

При этом из критериев оценки дохода заемщика исключены коммунальные услуги, покупки в интернет-магазине, наличие имущества. Эти меры направлены на недопущение выдачи кредитов лицам, не имеющим достаточных доходов для обслуживания займов.

Стопки монет стоят на купюрах тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во-вторых, 19 июня текущего года в стране приняли закон, который усиливает защиту прав заемщиков. В рамках него:

  • введен запрет на выдачу кредитов гражданам при наличии у них просрочки по кредитам свыше 90 дней;
  • введен запрет на начисление вознаграждения на просроченные более чем на 90 дней действующие потребительские кредиты;
  • был установлен временный мораторий на уступку проблемных кредитов коллекторским агентствам;
  • была введена максимальная сумма по потребительским кредитам. Для банков она равна 2 200 МРП (8 122 400 тенге), а для МФО – 1 100 МРП (4 061 200 тенге);
  • были снижены предельные годовые эффективные ставки вознаграждения (ГЭСВ). По беззалоговым банковским потребительским займам и микрокредитам – до 46%, по залоговым кредитам в банках – до 45%, а по ипотекам – до 25%;
  • убрали особые правила расчета ставок для микрокредитов "до зарплаты" – теперь у них действует предельный ГЭСВ на уровне менее 0,3% в день, но не более 179% в год.
  • был введен коэффициент долга к доходу заемщика, который рассчитывается как отношение совокупной задолженности по кредитам к доходу заемщика.

Также напомним, что в текущем году было введено требование, в рамках которого заемщик должен брать разрешение супруга для оформления слишком больших кредитов: от 1 000 МРП (3 692 000 тенге) – для рядовых граждан. У предпринимателей этот "потолок" варьируется от 2 710 до 27 000 МРП в зависимости от типа кредитования.

В агентстве считают, что перечисленные меры будут способствовать дальнейшему снижению долговой нагрузки населения и значительно усилят правовую защиту потребителей финансовых услуг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2188890-snizhenie-procentov-i-zapret-kollektorov-kakie-mery-po-snizheniyu-riskov-kreditovaniya-prinyaty-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie