Снижение процентов и "запрет" коллекторов: какие меры по снижению рисков кредитования приняты в Казахстане

В Казахстане снизили предельные процентные ставки, запретили продажу кредитов коллекторам и ввели другие ограничения. О мерах по снижению рисков кредитования, читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане приняты меры по снижению рисков кредитования, включая снижение предельных процентных ставок и запрет на продажу кредитов коллекторам.

Введены ограничения на выдачу кредитов, включая обязательный расчет коэффициента долговой нагрузки граждан, который не должен превышать 50% от их доходов.

Установлены максимальные суммы потребительских кредитов, снижены предельные годовые эффективные ставки вознаграждения и введен запрет на выдачу кредитов гражданам с просрочкой свыше 90 дней.

Как сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, в Казахстане активно развивается сфера потребительского кредитования.

Всего за 9 месяцев текущего года объем потребкредитов вырос на 24,7%, до 12,9 трлн тенге, а займы у микрофинансовых организаций – на 5,8%, до 1,3 трлн тенге. За последние три года отечественные банки показывали в среднем ежегодный прирост в 33%, а микрофинансовые организации – 45%.

Такая ситуация, с одной стороны, положительно сказывается на потребительском рынке, дает стимул бизнесу развиваться и в целом положительно сказывается на экономике страны.

Однако из-за активной выдачи займов существуют риски возникновения высокой закредитованности населения. Чтобы этого не произошло, в стране в 2024 году ввели ряд нововведений.

Во-первых, банки и МФО обязаны рассчитывать коэффициент долговой нагрузки граждан, который не должен превышать 50% от их доходов. С апреля текущего года требование по расчету коэффициента долговой нагрузки распространено на всех заемщиков и на все займы – ранее это не касалось залоговых займов и граждан с высокими доходами.

При этом из критериев оценки дохода заемщика исключены коммунальные услуги, покупки в интернет-магазине, наличие имущества. Эти меры направлены на недопущение выдачи кредитов лицам, не имеющим достаточных доходов для обслуживания займов.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во-вторых, 19 июня текущего года в стране приняли закон, который усиливает защиту прав заемщиков. В рамках него:

введен запрет на выдачу кредитов гражданам при наличии у них просрочки по кредитам свыше 90 дней;

введен запрет на начисление вознаграждения на просроченные более чем на 90 дней действующие потребительские кредиты;

был установлен временный мораторий на уступку проблемных кредитов коллекторским агентствам;

была введена максимальная сумма по потребительским кредитам. Для банков она равна 2 200 МРП ( 8 122 400 тенге ), а для МФО – 1 100 МРП ( 4 061 200 тенге );

), а для МФО – 1 100 МРП ( ); были снижены предельные годовые эффективные ставки вознаграждения (ГЭСВ). По беззалоговым банковским потребительским займам и микрокредитам – до 46% , по залоговым кредитам в банках – до 45% , а по ипотекам – до 25% ;

, по залоговым кредитам в банках – до , а по ипотекам – до ; убрали особые правила расчета ставок для микрокредитов "до зарплаты" – теперь у них действует предельный ГЭСВ на уровне менее 0,3% в день, но не более 179% в год.

в день, но не более в год. был введен коэффициент долга к доходу заемщика, который рассчитывается как отношение совокупной задолженности по кредитам к доходу заемщика.

Также напомним, что в текущем году было введено требование, в рамках которого заемщик должен брать разрешение супруга для оформления слишком больших кредитов: от 1 000 МРП (3 692 000 тенге) – для рядовых граждан. У предпринимателей этот "потолок" варьируется от 2 710 до 27 000 МРП в зависимости от типа кредитования.

В агентстве считают, что перечисленные меры будут способствовать дальнейшему снижению долговой нагрузки населения и значительно усилят правовую защиту потребителей финансовых услуг.