Снижение процентов и "запрет" коллекторов: какие меры по снижению рисков кредитования приняты в Казахстане

В Казахстане снизили предельные процентные ставки, запретили продажу кредитов коллекторам и ввели другие ограничения. О мерах по снижению рисков кредитования, читайте на NUR.KZ.
- В Казахстане приняты меры по снижению рисков кредитования, включая снижение предельных процентных ставок и запрет на продажу кредитов коллекторам.
- Введены ограничения на выдачу кредитов, включая обязательный расчет коэффициента долговой нагрузки граждан, который не должен превышать 50% от их доходов.
- Установлены максимальные суммы потребительских кредитов, снижены предельные годовые эффективные ставки вознаграждения и введен запрет на выдачу кредитов гражданам с просрочкой свыше 90 дней.
Как сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, в Казахстане активно развивается сфера потребительского кредитования.
Всего за 9 месяцев текущего года объем потребкредитов вырос на 24,7%, до 12,9 трлн тенге, а займы у микрофинансовых организаций – на 5,8%, до 1,3 трлн тенге. За последние три года отечественные банки показывали в среднем ежегодный прирост в 33%, а микрофинансовые организации – 45%.
Такая ситуация, с одной стороны, положительно сказывается на потребительском рынке, дает стимул бизнесу развиваться и в целом положительно сказывается на экономике страны.
Однако из-за активной выдачи займов существуют риски возникновения высокой закредитованности населения. Чтобы этого не произошло, в стране в 2024 году ввели ряд нововведений.
Во-первых, банки и МФО обязаны рассчитывать коэффициент долговой нагрузки граждан, который не должен превышать 50% от их доходов. С апреля текущего года требование по расчету коэффициента долговой нагрузки распространено на всех заемщиков и на все займы – ранее это не касалось залоговых займов и граждан с высокими доходами.
При этом из критериев оценки дохода заемщика исключены коммунальные услуги, покупки в интернет-магазине, наличие имущества. Эти меры направлены на недопущение выдачи кредитов лицам, не имеющим достаточных доходов для обслуживания займов.
Во-вторых, 19 июня текущего года в стране приняли закон, который усиливает защиту прав заемщиков. В рамках него:
- введен запрет на выдачу кредитов гражданам при наличии у них просрочки по кредитам свыше 90 дней;
- введен запрет на начисление вознаграждения на просроченные более чем на 90 дней действующие потребительские кредиты;
- был установлен временный мораторий на уступку проблемных кредитов коллекторским агентствам;
- была введена максимальная сумма по потребительским кредитам. Для банков она равна 2 200 МРП (8 122 400 тенге), а для МФО – 1 100 МРП (4 061 200 тенге);
- были снижены предельные годовые эффективные ставки вознаграждения (ГЭСВ). По беззалоговым банковским потребительским займам и микрокредитам – до 46%, по залоговым кредитам в банках – до 45%, а по ипотекам – до 25%;
- убрали особые правила расчета ставок для микрокредитов "до зарплаты" – теперь у них действует предельный ГЭСВ на уровне менее 0,3% в день, но не более 179% в год.
- был введен коэффициент долга к доходу заемщика, который рассчитывается как отношение совокупной задолженности по кредитам к доходу заемщика.
Также напомним, что в текущем году было введено требование, в рамках которого заемщик должен брать разрешение супруга для оформления слишком больших кредитов: от 1 000 МРП (3 692 000 тенге) – для рядовых граждан. У предпринимателей этот "потолок" варьируется от 2 710 до 27 000 МРП в зависимости от типа кредитования.
В агентстве считают, что перечисленные меры будут способствовать дальнейшему снижению долговой нагрузки населения и значительно усилят правовую защиту потребителей финансовых услуг.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2188890-snizhenie-procentov-i-zapret-kollektorov-kakie-mery-po-snizheniyu-riskov-kreditovaniya-prinyaty-v-kazahstane/