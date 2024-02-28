Пять МФО лишились лицензий в Казахстане: можно ли их заемщикам не платить микрокредиты

За деятельностью микрофинансовых организаций следит финансовый регулятор. За нарушения их могут лишить лицензии, однако ответственность заемщиков это не затронет. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Микрофинансовые организации (МФО) активно кредитуют казахстанцев: количество микрокредитов оказалось в 2,2 раза больше, чем самих заемщиков.

Однако сами МФО могут допустить нарушения, которые приведут к приостановке их деятельности. Как сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), пять подобных организаций столкнулись с временным отзывом лицензии:

ТОО "МФО "Hava Finance" (Хава Финанс)

ТОО "МФО "POS Credit" (ПОС Кредит)

ТОО "МФО "SF Offline" (СФ Оффлайн)

ТОО "МФО "Салем Кредит"

ТОО "МФО "Express Аванс".

"Основанием для приостановления действия лицензий в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности" явилось невыполнение письменного предписания уполномоченного органа", – указывается в сообщении финансового регулятора.

Что это значит для заемщиков

Как отмечается в пункте 7 статьи 16 закона "О микрофинансовой деятельности", приостановление действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности влечет запрет на заключение МФО новых договоров о предоставлении микрокредита.

Также им нельзя:

продлевать сроки действия текущих договоров о микрозаймах, которые были заключены с казахстанцами;

менять условия договоров, предусматривающие увеличение обязательств и ответственности микрофинансовой организации, а также обязательств и ответственности заемщика.

При этом МФО, которые столкнулись с приостановлением своей лицензии, обязаны выполнить принятые на себя обязательства по ранее заключенным договорам о предоставлении микрокредита.

Подсчет денег. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

Однако и заемщики в данном случае тоже не должны расслабляться.

"Клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита", – отмечается в сообщении АРРФР.

Другими словами, если вы оказались заемщиком в одном из этих МФО, то вы должны и далее вносить платежи по условиям договора о микрозайме (по указанным в договоре реквизитам).

Ранее мы рассказывали, спишут ли микрокредиты заемщикам, если их МФО полностью закрылось.