Пять МФО лишились лицензий в Казахстане: можно ли их заемщикам не платить микрокредиты

За деятельностью микрофинансовых организаций следит финансовый регулятор. За нарушения их могут лишить лицензии, однако ответственность заемщиков это не затронет. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.
Микрофинансовые организации (МФО) активно кредитуют казахстанцев: количество микрокредитов оказалось в 2,2 раза больше, чем самих заемщиков.
Однако сами МФО могут допустить нарушения, которые приведут к приостановке их деятельности. Как сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), пять подобных организаций столкнулись с временным отзывом лицензии:
- ТОО "МФО "Hava Finance" (Хава Финанс)
- ТОО "МФО "POS Credit" (ПОС Кредит)
- ТОО "МФО "SF Offline" (СФ Оффлайн)
- ТОО "МФО "Салем Кредит"
- ТОО "МФО "Express Аванс".
"Основанием для приостановления действия лицензий в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности" явилось невыполнение письменного предписания уполномоченного органа", – указывается в сообщении финансового регулятора.
Что это значит для заемщиков
Как отмечается в пункте 7 статьи 16 закона "О микрофинансовой деятельности", приостановление действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности влечет запрет на заключение МФО новых договоров о предоставлении микрокредита.
Также им нельзя:
- продлевать сроки действия текущих договоров о микрозаймах, которые были заключены с казахстанцами;
- менять условия договоров, предусматривающие увеличение обязательств и ответственности микрофинансовой организации, а также обязательств и ответственности заемщика.
При этом МФО, которые столкнулись с приостановлением своей лицензии, обязаны выполнить принятые на себя обязательства по ранее заключенным договорам о предоставлении микрокредита.
Однако и заемщики в данном случае тоже не должны расслабляться.
"Клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита", – отмечается в сообщении АРРФР.
Другими словами, если вы оказались заемщиком в одном из этих МФО, то вы должны и далее вносить платежи по условиям договора о микрозайме (по указанным в договоре реквизитам).
Ранее мы рассказывали, спишут ли микрокредиты заемщикам, если их МФО полностью закрылось.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2063204-pyat-mfo-lishilis-litsenziy-v-kazahstane-mozhno-li-ih-zaemschikam-ne-platit-mikrokredity/