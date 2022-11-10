Сколько денег не хватает до зарплаты казахстанским заемщикам

Кредит. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кредитную сферу Казахстана ожидает ряд ужесточений. Однако некоторые организации уже повысили свои требования к клиентам, что в итоге привело к снижению числа одобренных займов. О том, что происходит в сфере микрокредитования, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане остро стоит проблема закредитованности населения. В этой связи в правительстве даже приняли решение списать кредиты некоторых заемщиков в микрофинансовых организациях (МФО).

Также в рамках снижения задолженности планируется ужесточить требования к организациям, которые занимаются микрокредитами.

Например, по новым правилам нужно будет обязательно рассчитывать коэффициент долговой нагрузки заемщика по всем кредитам. Также установят новый лимит по допустимому объему просроченных кредитов. Новые правила могут привести к снижению количества выданных займов.

Впрочем, некоторые компании уже успели ужесточить свои требования, что привело к снижению заявок по микрокредитам.

Так, по данным аналитиков сервиса Zaimer.kz, которые провели анализ поведения заемщиков в секторе краткосрочных микрозаймов, в октябре было зафиксировано снижение количества заявок на 2,7% за месяц.

«В качестве причин в ходе анкетирования заемщики отмечают общую экономию на текущих расходах, отказ от дорогостоящих покупок в пользу более необходимых в повседневной жизни товаров и услуг: продуктов, оплаты срочных услуг», - объяснили снижение показателей в компании.

При этом средняя сумма заявок практически не изменилась – в октябре она составила 91,9 тыс. тенге против 91,8 тыс. тенге в сентябре.

Эту сумму заявители сервиса запрашивают на условиях краткосрочных микрозаймов. То есть такой кредит выдается на 45 дней и его сумма не должна превышать 50 МРП (153 150 тенге в 2022 году).

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Именно из-за небольшой суммы и маленького срока кредитования такие микрокредиты обычно называют "займами до зарплаты".

Следовательно, можно предположить, что казахстанским заемщикам до следующей получки не хватает в среднем около 90 тысяч тенге.

Впрочем, из-за несоответствия заявителей требованиям коэффициента долговой нагрузки компания отклоняет порядка 35% всех заявок, а те, кому кредит был одобрен, в итоге получили сумму на 20-50% меньше запланированной - в октябре средняя одобренная сумма микрокредита составила 52,3 тыс. тенге.

Таким образом компания хочет обратить внимание своих клиентов на их долговую нагрузку и заработок.

«С начала года мы планомерно усиливаем скоринговые требования к заявкам, что позволяет сохранять достаточно низкий уровень просроченной задолженности по микрокредитам. Сейчас у "Займера" уровень просроченных микрокредитов свыше 90 дней составляет 4,8%», - сообщает генеральный директор Zaimer.kz Алмаз Торутаев.

Стоит отметить, что этот показатель значительно ниже общереспубликанского уровня. По последним данным в Казахстане 1,34 млн человек имели беззалоговые кредиты в микрофинансовых организациях на сумму 416 млрд тенге.

При этом за восемь месяцев текущего года доля микрозаймов с просрочкой свыше 90 дней выросла на 18,8% и составила 71,3 млрд тенге. Количество проблемных заемщиков достигло 434,2 тыс. человек.

Возможно, именно эта ситуация также повлияла и на решение правительства поручить МФО полностью простить долги 28 тыс. заемщиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1996567-skolko-deneg-ne-hvataet-do-zarplaty-kazahstanskim-zaemschikam/