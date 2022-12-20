Предельные ставки по микрокредитам "до зарплаты" снизили в Казахстане

Онлайн-кредит. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане продолжается работа по защите прав казахстанских заемщиков. В этот раз изменение коснулось правил выдачи микрокредитов. О том, что изменится в сфере краткосрочных займов, рассказали в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

“Прощение” задолженностей не является единственным инструментом для решения проблем в микрофинансовой сфере Казахстана. Помимо этого в правительстве разрабатывают и другие способы их решения.

Так, например, финрегулятором было принято постановление, которое вносит изменения в работу микрофинансовых организаций (МФО). Они направлены в первую очередь на защиту заемщиков, снижение долговой нагрузки населения и сокращение количества проблемных кредитов в стране.

Какие изменения касаются рядовых казахстанцев:

по всем микрокредитам, в том числе составляющим менее одной минимальной зарплаты, будет рассчитываться долговая нагрузка заемщика. При этом МФО не смогут использовать свои методики расчета;

доля микрозаймов с просрочкой свыше 90 дней в МФО теперь не должна превышать 20% от всего кредитного портфеля

от всего кредитного портфеля предельная ставка вознаграждения по краткосрочным микрокредитам будет снижена с 25% до 20%. При этом предельная ежедневная ставка должна составлять менее 1%. В случае пролонгации микрокредита на срок свыше 45 дней предельный размер ежедневной ставки должен составлять менее 0,35%.

Краткосрочные займы, которые оформляются на срок до 45 дней и на сумму до 50 МРП (около 150 тысяч тенге), также называют микрокредитами "до зарплаты", потому что их часто берут, когда не хватает денег до следующей получки.

Эти и другие поправки, как считают в АРРФР, должны обеспечить проведение микрофинансовыми организациями качественной оценки кредитоспособности заемщиков, снизить размер переплаты по займам и уменьшить уровень потребительских микрокредитов на просрочке.

Данное постановление вступит в силу по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2002240-predelnye-stavki-po-mikrokreditam-do-zarplaty-snizili-v-kazahstane/