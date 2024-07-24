Почему решили снизить проценты по кредитам в Казахстане, рассказали в АРРФР

Снижение процентов по кредитам будет способствовать уменьшению долговой нагрузки населения Казахстана, считают в АРРФР. О новых ставках и их влиянии на банковский рынок страны читайте на NUR.KZ.

В Казахстане планируют снизить предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по банковским займам, а также микрокредитам.

Между тем в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) решили объяснить, почему планируется снизить ГЭСВ.

По их мнению, высокие проценты, с одной стороны, помогают кредитным организациям компенсировать возможные риски и выдавать займы более рисковым заемщикам, а также развивать рынок потребительского кредитования.

С другой стороны, высокие ставки по кредитам могут снизить устойчивость бизнес-модели кредитных организаций, которые не в полной мере оценивают возможные негативные последствия. А для заемщика они приводят к более быстрому росту задолженности и увеличению риска просрочек по кредиту.

Особенно сложная ситуация возникала в секторе онлайн-микрокредитования или с так называемыми "займами до зарплаты", которые выдаются на 45 дней в размере до 50 МРП.

Ранее для них не действовал предельный размер ГЭСВ, а устанавливалась предельная номинальная ставка. К примеру, при ставке 20% за 45 дней фактическая годовая эффективная ставка составляла 346%. При ставке 1% в день и 20% за 20 дней ГЭСВ уже превышала 2 600%.

Однако 19 июня был подписан закон, который вносит множество различных механизмов по защите прав заемщиков. Одним из таких изменений как раз стало введение предельной ГЭСВ для микрокредитов "до зарплаты".

Часы и монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Между тем АРРФР и Нацбанк планируют снизить максимальный размер ГЭСВ следующим образом:

по беззалоговым займам – с 56% до 46% ;

; по кредитам с залогом – с 40% до 35% ;

; по ипотеке – останется на уровне 25% ;

; по обычным микрокредитам – с 56% до 46% ;

; по краткосрочным микрокредитам "до зарплаты" – с 1% до 0,3% в день, но не более 179% годовых.

"Снижение ставок по кредитам будет способствовать уменьшению долговой нагрузки населения, то есть все новые займы, которые оформят казахстанцы, будут по более низкой ставке и, соответственно, стоимость обслуживания данных кредитов будет ниже, как и долговая нагрузка", – заключили в агентстве.

Напомним, пока новый размер ГЭСВ утвержден не был. Проект постановления пока находится на стадии обсуждения, которая продлится до 1 августа текущего года.