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Сколько в среднем занимают у микрофинансовых организаций казахстанцы

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Пачка денег лежит на графике рядом с калькулятором, телефоном и ручкой
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

По состоянию на 1 августа казахстанцы должны микрофинансовым организациям порядка 1,36 трлн тенге. При этом в среднем заемщики берут в долг от 47 тыс. до 102 тыс. тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Взять деньги в долг можно не только у родственников, друзей или в банках, но также в микрофинансовых организациях (МФО). Как правило, граждане оформляют микрозаймы на небольшие суммы и на короткое время, например, пока не получат зарплату.

Стоит отметить, что в Казахстане действительно есть спрос на такие займы. Согласно сообщению МФО "Робокэш.кз", по состоянию на 1 августа текущего года общий кредитный портфель микрофинансовых организаций достиг 1,36 трлн тенге, причем 1,15 трлн тенге приходится именно на микрокредиты населению.

Как также выяснили аналитики, женщины чаще мужчин обращаются в МФО за деньгами. Согласно опросу клиентов сервиса, за первую половину 2024 года микрокредиты оформили 67% респондентов женского пола и лишь 53% – мужского.

При этом женщины оформляли микрокредиты и на более внушительные суммы. Так, среди заемщиц, которые обратились в МФО впервые, средняя сумма займа составила 65 тыс. тенге, а среди тех, кто уже брал микрозаймы – 102 тыс. тенге. У мужчин эти показатели составили 47 тыс. и 85 тыс. тенге соответственно. 

Таким образом, размер микрокредита, оформленного женщинами в МФО впервые, был на 38% больше, а повторный кредит – в среднем на 20% больше, чем у мужчин.

Интересно, что на этом фоне женщины чаще получали и отказы. На 10 женщин в среднем приходится 6 отказов, а у мужчин – лишь треть. Однако такая ситуация, как отмечают аналитики, связана с тем, что количество обращений от женщин заметно больше.

Это также не влияет на уровень просрочек. Доля тех, кто регулярно (более 3 месяцев в году) их допускает, не превышает 5% ни у женщин, ни у мужчин.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, сколько денег должны казахстанцы отечественным банкам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2174451-skolko-v-srednem-zanimayut-u-mikrofinansovyh-organizaciy-kazahstancy/

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