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Кредиты на сотни миллиардов тенге оформили казахстанцы за месяц

Опубликовано:

Стопки денег
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Всего за сентябрь казахстанцы оформили кредиты на 1,4 трлн тенге. Таким образом общий долг населения перед банками достиг 22,7 трлн тенге. На какие цели занимают граждане, читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • За сентябрь 2024 года казахстанцы оформили кредиты на общую сумму 1,4 трлн тенге, увеличив общий долг населения перед банками до 22,7 трлн тенге.
  • Наибольшую долю в структуре кредитования составили потребительские беззалоговые кредиты (983 млрд тенге), за ними следуют ипотечные займы (201 млрд тенге) и автокредиты (138 млрд тенге).
  • На фоне роста банковского кредитования наблюдается снижение спроса на микрозаймы "до зарплаты", объем которых сократился на 13,2% до 34,5 млрд тенге, достигнув минимума с января 2022 года.

По итогам сентября 2024 года займы в банках, микрофинансовых организациях (МФО) и других финансовых учреждениях, как сообщил официальный Telegram-канал Первого кредитного бюро Data Hub, имеют порядка 8,9 млн казахстанцев.

По состоянию на 1 октября на них оформлено 37,3 млн кредитов на 22,7 трлн тенге.

Кредитный портфель физических лиц
Выдача кредитов физическим лицам. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

В сентябре общая сумма выдач составила 1,4 трлн тенге – это на 1,3% больше, чем было в августе текущего года.

На потребительские беззалоговые кредиты пришлось 983 млрд тенге – их оформили почти 2,4 млн человек. Число заемщиков за месяц выросло на 17,9%, а сумма займов – на 5,5%.

Еще 11,5 тыс. человек в сентябре оформили ипотечные займы на 201 млрд тенге. Примечательно, что количество заемщиков за месяц упало на 14,9%, а сумма – на 13,3%. Однако, как отметили аналитики, снижение произошло из-за "эффекта высокой базы" – просто в августе был высокий спрос на ипотеку.

А вот автокредиты в сентябре оформили 17,7 тыс. человек – рост за месяц составил 4,2%. Общая сумма выдач достигла 138 млрд тенге, что на 4,1% больше, чем было в августе.

Выдача кредитов физическим лицам
Выдача кредитов физическим лицам. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

На фоне стабильного спроса на банковские займы в стране падает популярность так называемых "кредитов до зарплаты" – микрозаймов, которые выдаются на 45 дней и чей размер теперь не должен превышать 45 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 166 140 тенге в 2024 году.

Так, согласно данным аналитиков, в сентябре этот сегмент "просел" на 13,2%, до 34,5 млрд тенге. На годовом уровне показатель снизился вполовину даже без учета инфляции. Число заемщиков составило 268,6 тыс. человек, что является минимумом с января 2022 года.

Напомним, ранее эксперты проанализировали рынок микрозаймов и выяснили, что женщины намного чаще мужчин обращаются за такими кредитами. Причем они также занимают более внушительные суммы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2179344-kredity-na-sotni-milliardov-tenge-oformili-kazahstancy-za-mesyac/

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