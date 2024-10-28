Кредиты на сотни миллиардов тенге оформили казахстанцы за месяц

Всего за сентябрь казахстанцы оформили кредиты на 1,4 трлн тенге. Таким образом общий долг населения перед банками достиг 22,7 трлн тенге. На какие цели занимают граждане, читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ За сентябрь 2024 года казахстанцы оформили кредиты на общую сумму 1,4 трлн тенге, увеличив общий долг населения перед банками до 22,7 трлн тенге.

Наибольшую долю в структуре кредитования составили потребительские беззалоговые кредиты (983 млрд тенге), за ними следуют ипотечные займы (201 млрд тенге) и автокредиты (138 млрд тенге).

На фоне роста банковского кредитования наблюдается снижение спроса на микрозаймы "до зарплаты", объем которых сократился на 13,2% до 34,5 млрд тенге, достигнув минимума с января 2022 года.

По итогам сентября 2024 года займы в банках, микрофинансовых организациях (МФО) и других финансовых учреждениях, как сообщил официальный Telegram-канал Первого кредитного бюро Data Hub, имеют порядка 8,9 млн казахстанцев.

По состоянию на 1 октября на них оформлено 37,3 млн кредитов на 22,7 трлн тенге.

Выдача кредитов физическим лицам. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

В сентябре общая сумма выдач составила 1,4 трлн тенге – это на 1,3% больше, чем было в августе текущего года.

На потребительские беззалоговые кредиты пришлось 983 млрд тенге – их оформили почти 2,4 млн человек. Число заемщиков за месяц выросло на 17,9%, а сумма займов – на 5,5%.

Еще 11,5 тыс. человек в сентябре оформили ипотечные займы на 201 млрд тенге. Примечательно, что количество заемщиков за месяц упало на 14,9%, а сумма – на 13,3%. Однако, как отметили аналитики, снижение произошло из-за "эффекта высокой базы" – просто в августе был высокий спрос на ипотеку.

А вот автокредиты в сентябре оформили 17,7 тыс. человек – рост за месяц составил 4,2%. Общая сумма выдач достигла 138 млрд тенге, что на 4,1% больше, чем было в августе.

Выдача кредитов физическим лицам. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

На фоне стабильного спроса на банковские займы в стране падает популярность так называемых "кредитов до зарплаты" – микрозаймов, которые выдаются на 45 дней и чей размер теперь не должен превышать 45 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 166 140 тенге в 2024 году.

Так, согласно данным аналитиков, в сентябре этот сегмент "просел" на 13,2%, до 34,5 млрд тенге. На годовом уровне показатель снизился вполовину даже без учета инфляции. Число заемщиков составило 268,6 тыс. человек, что является минимумом с января 2022 года.

Напомним, ранее эксперты проанализировали рынок микрозаймов и выяснили, что женщины намного чаще мужчин обращаются за такими кредитами. Причем они также занимают более внушительные суммы.