Спрос на кредиты резко снизился в Казахстане

В Казахстане просел спрос на кредиты. В августе жители страны оформили 3,66 млн займов на 1,4 трлн тенге. Спад наблюдается как в количестве, так и в общей сумме. Подробности читайте на NUR.KZ.
Кредиты могут стать эффективным финансовым инструментом в умелых руках, однако спрос на них среди казахстанцев сильно упал.
Так, согласно данным официального Telegram-канала Первого кредитного бюро "Data Hub", в августе текущего года жители страны оформили 3,66 млн займов, что сразу на 10,5% меньше, чем было в июле. Это также минимальный показатель с апреля 2023 года. Просела и общая сумма займов – на 7,6%, до 1,4 трлн тенге.
Значительный вклад в падение внесли потребительские беззалоговые кредиты: численность заемщиков составила чуть более 2 млн человек (минус 9,2% к июлю), количество кредитов снизилось на 12,4%, до 2,76 млн контрактов, а общая сумма просела на 9,6%, до 888 млрд тенге.
Похожее падение испытала и сфера автокредитования: в августе количество заемщиков составило 16,9 тыс. человек, что на 19,4% меньше, чем было в июле, а оформили они займов на 132,7 млрд тенге, что сразу на 24,5% меньше предыдущего показателя.
Исключением стала лишь ипотека. Число контрактов возросло за месяц на 7,1% (13,7 тыс. кредитов), а объемы выдач – на 15% (232,3 млрд тенге). По итогу к 1 сентября в стране насчитывалось порядка 574 тыс. ипотечников, которые должны банкам 6,2 трлн тенге.
Что касается общей задолженности физических лиц, то на 1 сентября она составляла 22,3 трлн тенге, за месяц увеличившись сразу на 2%. Эту сумму должны 8,9 млн казахстанцев, на которых оформлено порядка 36,2 млн кредитов.
Стоит отметить, что повышение спроса на ипотечные займы могло произойти на фоне действия целого ряда льготных программ, таких как "Наурыз", "Отау", региональных молодежных ипотек и так далее.
Впрочем, не у всех казахстанцев есть возможность оформить жилищный кредит. О том, как быть гражданам, у которых не получается накопить первоначальный взнос и взять ипотеку, рассказал глава Министерства промышленности и строительства РК.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2166106-spros-na-kredity-rezko-snizilsya-v-kazahstane/
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