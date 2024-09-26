Спрос на кредиты резко снизился в Казахстане

В Казахстане просел спрос на кредиты. В августе жители страны оформили 3,66 млн займов на 1,4 трлн тенге. Спад наблюдается как в количестве, так и в общей сумме. Подробности читайте на NUR.KZ.

Кредиты могут стать эффективным финансовым инструментом в умелых руках, однако спрос на них среди казахстанцев сильно упал.

Так, согласно данным официального Telegram-канала Первого кредитного бюро "Data Hub", в августе текущего года жители страны оформили 3,66 млн займов, что сразу на 10,5% меньше, чем было в июле. Это также минимальный показатель с апреля 2023 года. Просела и общая сумма займов – на 7,6%, до 1,4 трлн тенге.

Значительный вклад в падение внесли потребительские беззалоговые кредиты: численность заемщиков составила чуть более 2 млн человек (минус 9,2% к июлю), количество кредитов снизилось на 12,4%, до 2,76 млн контрактов, а общая сумма просела на 9,6%, до 888 млрд тенге.

Похожее падение испытала и сфера автокредитования: в августе количество заемщиков составило 16,9 тыс. человек, что на 19,4% меньше, чем было в июле, а оформили они займов на 132,7 млрд тенге, что сразу на 24,5% меньше предыдущего показателя.

Исключением стала лишь ипотека. Число контрактов возросло за месяц на 7,1% (13,7 тыс. кредитов), а объемы выдач – на 15% (232,3 млрд тенге). По итогу к 1 сентября в стране насчитывалось порядка 574 тыс. ипотечников, которые должны банкам 6,2 трлн тенге.

Что касается общей задолженности физических лиц, то на 1 сентября она составляла 22,3 трлн тенге, за месяц увеличившись сразу на 2%. Эту сумму должны 8,9 млн казахстанцев, на которых оформлено порядка 36,2 млн кредитов.

Кредитный портфель физических лиц. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Стоит отметить, что повышение спроса на ипотечные займы могло произойти на фоне действия целого ряда льготных программ, таких как "Наурыз", "Отау", региональных молодежных ипотек и так далее.

Впрочем, не у всех казахстанцев есть возможность оформить жилищный кредит. О том, как быть гражданам, у которых не получается накопить первоначальный взнос и взять ипотеку, рассказал глава Министерства промышленности и строительства РК.