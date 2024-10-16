Филиалы иностранных банков могут открыть в Казахстане: какую выгоду получит население

Глава АРРФР в кулуарах мажилиса рассказала, к чему может привести открытие филиалов иностранных банков в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Мадина Абылкасымова заявила, что вхождение на рынок Казахстана иностранных банков "приведет к определенной конкуренции и давлению для отечественных банков". На то и был, по ее словам, расчет.

"Мы на это рассчитываем - что будет больше конкуренции на рынке банковских услуг и кредитования. Ведь любая конкуренция приводит к улучшению качества предоставляемых услуг, улучшению доступности финансовых услуг для потребителей.

Звучал вопрос - приведет ли это к снижению ставок и повышению доступности кредитных ресурсов. Безусловно, это основной эффект, на который мы рассчитываем", - добавила она.

По ее оценке, отечественные банки очень устойчивые.

"Кроме того, проведена значительная цифровизация банковского сектора. И по уровню цифровизации, и предоставлению финансовых услуг (онлайн - прим. ред.) они опережают многие иностранные банки, и я думаю, они спокойно справятся с любой конкуренцией", - уверена глава АРРФР.

Напомним, также глава АРРФР Мадина Абылкасымова подробно рассказала, какая работа проведена по привлечению иностранных банков и открытию их филиалов в Казахстане.

Добавим, ранее сообщалось о закрытии сделки по продаже всего пакета акций Bereke Bank катарскому Lesha Bank.

О том, что нацхолдинг "Байтерек" продаст акции казахстанского банка катарскому инвестиционному банку Lesha Bank, стало известно в феврале. В июне замглавы АРРФР Олжас Кизатов озвучил предварительные сроки совершения сделки. В конце августа стало известно о получении катарским Lesha Bank согласия на приобретение статуса банковского холдинга и разрешения на приобретение АО "Bereke Bank".

Ранее в конце августа 2022 года национальный холдинг "Байтерек" выкупил казахстанскую "дочку" "Сбербанка". В банке провели ребрендинг и переименовали его в Bereke Bank.