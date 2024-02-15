Lesha Bank из Катара купит у "Байтерека" банк в Казахстане

Нацхолдинг "Байтерек" продаст акции казахстанского банка катарскому инвестиционному банку Lesha Bank, передает NUR.KZ со ссылкой на Катарскую фондовую биржу.

"Lesha Bank заключило предварительное первоначальное соглашение с АО "НУХ "Байтерек" от 14 февраля 2024 года о потенциальном приобретении всего акционерного капитала банка в Республике Казахстан", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что сделка зависит от успешного согласования сторонами условий окончательного соглашения.

По информации на сайте банка, Lesha Bank, ранее известный как Qatar First Bank (QFB), является первым независимым банком, соответствующим нормам шариата, уполномоченным Управлением по регулированию финансового центра Катара (QFCRA), и зарегистрированным на Катарской фондовой бирже.

Напомним, в конце августа 2022 года национальный холдинг "Байтерек" выкупил казахстанскую "дочку" "Сбербанка". В банке провели ребрендинг и переименовали его в Bereke Bank (в переводе с казахского языка береке означает "изобилие, достаток" – прим. ред.).

В марте прошлого года глава АРРФР Мадина Абылкасымова сообщала, что после исключения Bereke Bank из SDN-листа холдинг "Байтерек" планировал начать поиски инвестора для продажи акций банка. По словам главы финрегулятора, интерес к банку проявлял Европейский банк реконструкции и развития.

В апреле Абылкасымова прокомментировала вопрос о наличии потенциальных покупателей Bereke Bank.

"С точки зрения потенциальных инвесторов, насколько я знаю, был интерес со стороны катарских инвесторов, банка Грузии и Европейского банка реконструкции и развития, но сами переговоры и решения будет проводить "Байтерек", – сообщила она.