Завершена сделка по продаже Bereke Bank катарскому инвестору

Закрыта сделка по продаже всего пакета акций Bereke Bank катарскому Lesha Bank, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.

Как сообщается на официальном сайте Агентства, приход иностранного инвестора на финансовый рынок Казахстана усилит конкуренцию среди банков второго уровня и обеспечит рост кредитования реального сектора.

"АО Bereke Bank имеет высокую значимость для финансовой системы страны, являясь универсальным банком, работающим с населением и бизнес-клиентами. Банк продолжит функционировать как казахстанский коммерческий банк. Все обязательства финансовой организации перед клиентами и партнерами осуществляются без изменений", - подчеркивается в публикации.

На сегодня АО Bereke Bank занимает 9-е место по размеру активов и 7-е место по размеру ссудного портфеля среди банков второго уровня Казахстана. Активы банка составляют 2 338 млрд тенге, собственный капитал – 186 млрд тенге. Банком выполняются все установленные пруденциальные нормативы регулятора.

Lesha Bank является банком, осуществляющим деятельность в соответствии с нормами шариата и имеет лицензию (разрешение) Qatar Financial Center Regulatory Authority от 30 июня 2010 года на проведение банковских операций, в том числе прием депозитов, заемные операции, операции с инвестициями, управление фондом коллективных инвестиций.

По состоянию на 1 июля 2024 года, активы Lesha Bank составляют 2,05 млрд долларов США, собственный капитал – 0,35 млрд долларов США, коэффициент достаточности капитала – 16,9%. По итогам 2023 года банком получена чистая прибыль в размере 26,5 млн долларов, и за 6 месяцев 2024 года – 15,5 млн долларов.

Напомним, о том, что нацхолдинг "Байтерек" продаст акции казахстанского банка катарскому инвестиционному банку Lesha Bank, стало известно в феврале. В июне замглавы АРРФР Олжас Кизатов озвучил предварительные сроки совершения сделки. В конце августа стало известно о получении катарским Lesha Bank согласия на приобретение статуса банковского холдинга и разрешения на приобретение АО "Bereke Bank".

Ранее в конце августа 2022 года национальный холдинг "Байтерек" выкупил казахстанскую "дочку" "Сбербанка". В банке провели ребрендинг и переименовали его в Bereke Bank (в переводе с казахского языка "береке" означает "изобилие, достаток" – прим. ред.).

В марте прошлого года глава АРРФР Мадина Абылкасымова сообщала, что после исключения Bereke Bank из SDN-листа холдинг "Байтерек" планировал начать поиски инвестора для продажи акций банка.

Добавим, по информации на сайте банка, Lesha Bank, ранее известный как Qatar First Bank (QFB), является первым независимым банком, соответствующим нормам шариата, уполномоченным Управлением по регулированию финансового центра Катара (QFCRA), и зарегистрированным на Катарской фондовой бирже.