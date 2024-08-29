Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Катарской компании разрешили купить один из казахстанских банков

Опубликовано:

Здание банка
Здание банка. Иллюстративное фото: AGCreativeLab/Getty Images

Стало известно о получении катарским Lesha Bank согласия на приобретение статуса банковского холдинга и разрешения на приобретение АО "Bereke Bank", передает NUR.KZ со ссылкой на АРРФР.

Сообщается, что правлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка принято постановления "О выдаче Lesha Bank LLC (Public) согласия на приобретение статуса банковского холдинга Акционерного общества "Bereke Bank" и "О выдаче Lesha Bank LLC (Public) разрешения на приобретение дочерней организации - Акционерного общества "Bereke Bank".

В ведомстве пояснили, что, согласно требованиям законодательства ни одно лицо не может прямо или косвенно владеть, пользоваться и (или) распоряжаться десятью или более процентами голосующих акций банка, а также иметь контроль или возможность оказывать влияние на принимаемые банком решения в размере десяти или более процентов от голосующих акций банка без получения предварительного письменного согласия уполномоченного органа, за исключением случаев, предусмотренных законом.

"Заявления и соответствующие документы Lesha Bank на получение статуса банковского холдинга и разрешения на приобретение дочерней организации АО "Bereke Bank" в связи с планируемым приобретением 100% голосующих акций банка Агентством рассмотрены в соответствии с требованиями статей 11-1 и 17-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", - заявили в АРРФР.

Как уточнили в ведомстве, Lesha Bank является банком, осуществляющим деятельность в соответствии с нормами шариата и имеет лицензию (разрешение) Qatar Financial Center Regulatory Authority на проведение банковских операций, в том числе прием депозитов, заемные операции, операции с инвестициями, управление фондом коллективных инвестиций.

На 1 июля 2024 года, по данным Агентства, активы Lesha Bank составляют свыше 2 млрд долларов, собственный капитал - 0,4 млрд долларов, коэффициент достаточности капитала - 16,9%.

По итогам 2023 года банком получена чистая прибыль в размере 26,5 млн долларов, а за 6 месяцев 2024 года - 15,5 млн долларов.

В ведомстве также добавили, что АО "Bereke Bank" занимает девятое место по размеру активов и седьмое место по размеру ссудного портфеля среди банков второго уровня Казахстана.

На 1 августа активы банка составляют 2 248 млрд тенге, собственный капитал - 173 млрд тенге.

Напомним, в конце августа 2022 года национальный холдинг "Байтерек" выкупил казахстанскую "дочку" "Сбербанка". В банке провели ребрендинг и переименовали его в Bereke Bank.

В марте прошлого года в АРРФР сообщали, что после исключения Bereke Bank из SDN-листа холдинг "Байтерек" планировал начать поиски инвестора для продажи акций банка. Отмечалось, что интерес к банку проявлял Европейский банк реконструкции и развития.

В феврале этого года стало известно о заключенном предварительном соглашении на покупку Bereke Bank катарским инвестором.

В июне в АРРФР сообщили, когда катарский инвестор Lesha Bank купит у нацхолдинга "Байтерек" акции казахстанского банка.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2155152-katarskoy-kompanii-razreshili-kupit-odin-iz-kazahstanskih-bankov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie