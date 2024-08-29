Катарской компании разрешили купить один из казахстанских банков

Стало известно о получении катарским Lesha Bank согласия на приобретение статуса банковского холдинга и разрешения на приобретение АО "Bereke Bank", передает NUR.KZ со ссылкой на АРРФР.

Сообщается, что правлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка принято постановления "О выдаче Lesha Bank LLC (Public) согласия на приобретение статуса банковского холдинга Акционерного общества "Bereke Bank" и "О выдаче Lesha Bank LLC (Public) разрешения на приобретение дочерней организации - Акционерного общества "Bereke Bank".

В ведомстве пояснили, что, согласно требованиям законодательства ни одно лицо не может прямо или косвенно владеть, пользоваться и (или) распоряжаться десятью или более процентами голосующих акций банка, а также иметь контроль или возможность оказывать влияние на принимаемые банком решения в размере десяти или более процентов от голосующих акций банка без получения предварительного письменного согласия уполномоченного органа, за исключением случаев, предусмотренных законом.

"Заявления и соответствующие документы Lesha Bank на получение статуса банковского холдинга и разрешения на приобретение дочерней организации АО "Bereke Bank" в связи с планируемым приобретением 100% голосующих акций банка Агентством рассмотрены в соответствии с требованиями статей 11-1 и 17-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", - заявили в АРРФР.

Как уточнили в ведомстве, Lesha Bank является банком, осуществляющим деятельность в соответствии с нормами шариата и имеет лицензию (разрешение) Qatar Financial Center Regulatory Authority на проведение банковских операций, в том числе прием депозитов, заемные операции, операции с инвестициями, управление фондом коллективных инвестиций.

На 1 июля 2024 года, по данным Агентства, активы Lesha Bank составляют свыше 2 млрд долларов, собственный капитал - 0,4 млрд долларов, коэффициент достаточности капитала - 16,9%.

По итогам 2023 года банком получена чистая прибыль в размере 26,5 млн долларов, а за 6 месяцев 2024 года - 15,5 млн долларов.

В ведомстве также добавили, что АО "Bereke Bank" занимает девятое место по размеру активов и седьмое место по размеру ссудного портфеля среди банков второго уровня Казахстана.

На 1 августа активы банка составляют 2 248 млрд тенге, собственный капитал - 173 млрд тенге.

Напомним, в конце августа 2022 года национальный холдинг "Байтерек" выкупил казахстанскую "дочку" "Сбербанка". В банке провели ребрендинг и переименовали его в Bereke Bank.

В марте прошлого года в АРРФР сообщали, что после исключения Bereke Bank из SDN-листа холдинг "Байтерек" планировал начать поиски инвестора для продажи акций банка. Отмечалось, что интерес к банку проявлял Европейский банк реконструкции и развития.

В феврале этого года стало известно о заключенном предварительном соглашении на покупку Bereke Bank катарским инвестором.

В июне в АРРФР сообщили, когда катарский инвестор Lesha Bank купит у нацхолдинга "Байтерек" акции казахстанского банка.