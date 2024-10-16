Иностранным банкам упростят доступ на финансовый рынок Казахстана

Глава АРРФР Мадина Абылкасымова в мажилисе рассказала, какая работа проведена по привлечению иностранных банков и открытию их филиалов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в мажилисе, для открытия филиалов иностранных банков законопроектом предлагается снизить требования к размерам активов иностранного банка с 20 млрд долларов до 10 млрд долларов. Депутаты напомнили, что порог в 20 млрд долларов для филиалов иностранных банков впервые законодательно был введен в 2020 году. Тогда в АРРФР сообщали, что новые требования к открытию филиалов иностранных банков обеспечат приход крупных финансовых организаций.

Мадина Абылкасымова сообщила, что ведомство провело несколько переговоров с иностранными банками.

"Мы ведем переговоры с представителями иностранных банков, и несколько из них выразили интерес открыть в Казахстане свои филиалы", – сказала она.

Комментируя вопрос о снижении требований, Абылкасымова отметила, что, в первую очередь, иностранные банки проверяют на надежность их активов.

"Эти требования были введены в 2020 году. С 2020 года ни один иностранный банк не пришел на наш рынок. В своем послании глава государства поручил привлекать иностранные банки в Казахстан, поэтому сейчас мы провели несколько переговоров с иностранными банками.

Мы ведем переговоры с представителями иностранных банков и несколько из них выразили интерес открыть в Казахстане свои филиалы.

В первую очередь мы проверяем надежность их активов – примерно от 10 млрд долларов до 20 млрд долларов составляют их активы. Для того, чтобы привлечь иностранные банки в нашу страну, мы рассматривали следующие страны – это страны, с которыми у нас тесные экономические взаимоотношения, – страны Азии, арабские страны, Турция и Китай, европейские страны", – добавила она.

Абылкасымова отметила, что на сегодня изъявили желание открыть свои филиалы три зарубежных банка.

"Это банк Южной Кореи "Южин". Их активы составляют примерно 135 млрд долларов. И уже приняли решение. Три года назад они открыли свою микрокредитную организацию и на основе этой организации они хотят открыть свой банк в нашей стране.

Второй – катарский банк, который выкупил наш Bereke Bank. Это крупный холдинг, который входит в состав этой группы. Они тоже изъявили желание работать в Казахстане, и мы дали им разрешение.

Третьи – ОАЭ. Мы вели переговоры с представителями банка; и есть в Эмиратах банк ABCD. В Эмиратах его уровень на третьем месте в стране по популярности. Сейчас они претендуют вести универсальную деятельность в нашей стране", – указала глава АРРФР.

Напомним, ранее сообщалось о закрытии сделки по продаже всего пакета акций Bereke Bank катарскому Lesha Bank.

О том, что нацхолдинг "Байтерек" продаст акции казахстанского банка катарскому инвестиционному банку Lesha Bank, стало известно в феврале. В июне замглавы АРРФР Олжас Кизатов озвучил предварительные сроки совершения сделки. В конце августа стало известно о получении катарским Lesha Bank согласия на приобретение статуса банковского холдинга и разрешения на приобретение АО "Bereke Bank".

Ранее в конце августа 2022 года национальный холдинг "Байтерек" выкупил казахстанскую "дочку" "Сбербанка". В банке провели ребрендинг и переименовали его в Bereke Bank.

В марте прошлого года глава АРРФР Мадина Абылкасымова сообщала, что после исключения Bereke Bank из SDN-листа холдинг "Байтерек" планировал начать поиски инвестора для продажи акций банка.

Добавим, по информации на сайте банка, Lesha Bank, ранее известный как Qatar First Bank (QFB), является первым независимым банком, соответствующим нормам шариата, уполномоченным Управлением по регулированию финансового центра Катара (QFCRA), и зарегистрированным на Катарской фондовой бирже.