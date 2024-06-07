Названы сроки, когда катарский Lesha Bank купит Bereke Bank в Казахстане

На брифинге в СЦК замглавы АРРФР Олжас Кизатов сегодня сообщил, когда катарский инвестор Lesha Bank купит у нацхолдинга "Байтерек" акции казахстанского банка, передает корреспондент NUR.KZ.

"Акционер озвучил, что да, катарский инвестор Lesha Bank заходит в капитал и покупает наш Bereke Bank. Процедурно мы ожидаем, что до конца этого месяца или в начале следующего месяца со стороны катарских инвесторов будет предоставлен пакет документов на получение статуса банковского холдинга.

После получения этого документа мы рассмотрим этот пакет документов и вопрос вынесения, предоставления статуса банковского холдинга Lesha Bank. Мы ожидаем, что этот вопрос ориентировочно будет завершен в конце июля текущего года", - заявил замглавы АРРФР Олжас Кизатов.

Напомним, что заключенном предварительном соглашении на покупку Bereke Bank катарским инвестором стало известно в феврале этого года.

В конце августа 2022 года национальный холдинг "Байтерек" выкупил казахстанскую "дочку" "Сбербанка". В банке провели ребрендинг и переименовали его в Bereke Bank.

В марте прошлого года в АРРФР сообщали, что после исключения Bereke Bank из SDN-листа холдинг "Байтерек" планировал начать поиски инвестора для продажи акций банка. Отмечалось, что интерес к банку проявлял Европейский банк реконструкции и развития.

Добавим, по информации на официальном сайте, Lesha Bank LLC, ранее известный как Qatar First Bank (QFB), является первым независимым банком, соответствующим требованиям шариата, уполномоченным Управлением по регулированию финансового центра Катара (QFCRA). Зарегистрирован на Катарской фондовой бирже.