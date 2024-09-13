Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Кто получит ипотеку под 5% в Алматы

Опубликовано:

Жилой комплекс построен в Алматы
Жилой комплекс. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы завершился прием заявок на участие в жилищной программе "Алматы жастары". Всего отобрали почти 2 тыс. работников разных трудовых сфер. Всем ли дадут ипотеку под 5%, узнали журналисты NUR.KZ.

С 29 июля по 7 августа в Алматы проходил прием заявок на участие в молодежной жилищной программе "Алматы Жастары". Всего на ее реализацию было выделено 25 млрд тенге и планировалось выдать не менее 1 200 ипотечных займов.

Теперь же, как сообщили в акимате города Алматы, отбор участников завершился. Всего поступило более 7 тыс. заявок, но после проверок было одобрено и положительно рассмотрено 1 924 заявки от граждан, которые заняты в следующих сферах:

  • здравоохранение – 456 заявок;
  • образование – 662 заявки;
  • культура – 165 заявок;
  • спорт – 42 заявки;
  • вузы и научно-исследовательские институты – 196 заявок;
  • средства массовой информации – 57 заявок;
  • социальная сфера – 40 заявок;
  • правоохранительные органы – 170 заявок;
  • коммунальные службы – 105 заявок;
  • участники программы "Работающая молодежь" – 31 заявка.

Однако в итоге получат одобрения только 1 200 человек, которые пройдут подтверждение платежеспособности в "Отбасы банке". Именно столько пока и получили направления.

"Заявители, получившие направления, должны обратиться в любой центр обслуживания банка в течение 15 рабочих дней. Участники, подтвердившие свою платежеспособность, смогут выбрать жилье на первичном и вторичном рынках в течение 45 календарных дней", – сообщили в акимате.

При этом оставшиеся 724 человека из общего списка будут находиться в резерве до завершения оценки платежеспособности основных участников. Это значит, что, если кто-то из потенциальных ипотечников "завалит" оценку, на его место попадает участник из резерва.

А оставшимся 5148 заявителям было отказано из-за несоответствия места работы требованиям программы, отсутствия необходимых справок о жилье, наличия жилья в собственности на момент подачи заявки, отсутствия пенсионных взносов за последние 6 месяцев и так далее.

Напомним, ипотека по программе "Алматы жастары" выдается на следующих условиях:

  1. максимальная сумма займа – 18 млн тенге. Само жилье может стоить дороже, но заемщику придется доплачивать самостоятельно;
  2. первоначальный взнос – 10%;
  3. ставка – 5% (ГЭСВ – от 5,2% до 5,7%).

Ранее мы также подробно рассказывали о запуске аналогичной программы для жителей Астаны.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ипотека
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2160655-kto-poluchit-ipoteku-pod-5-v-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie