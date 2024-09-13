Кто получит ипотеку под 5% в Алматы

В Алматы завершился прием заявок на участие в жилищной программе "Алматы жастары". Всего отобрали почти 2 тыс. работников разных трудовых сфер. Всем ли дадут ипотеку под 5%, узнали журналисты NUR.KZ.

С 29 июля по 7 августа в Алматы проходил прием заявок на участие в молодежной жилищной программе "Алматы Жастары". Всего на ее реализацию было выделено 25 млрд тенге и планировалось выдать не менее 1 200 ипотечных займов.

Теперь же, как сообщили в акимате города Алматы, отбор участников завершился. Всего поступило более 7 тыс. заявок, но после проверок было одобрено и положительно рассмотрено 1 924 заявки от граждан, которые заняты в следующих сферах:

здравоохранение – 456 заявок;

образование – 662 заявки;

культура – 165 заявок;

спорт – 42 заявки;

вузы и научно-исследовательские институты – 196 заявок;

средства массовой информации – 57 заявок;

социальная сфера – 40 заявок;

правоохранительные органы – 170 заявок;

коммунальные службы – 105 заявок;

участники программы "Работающая молодежь" – 31 заявка.

Однако в итоге получат одобрения только 1 200 человек, которые пройдут подтверждение платежеспособности в "Отбасы банке". Именно столько пока и получили направления.

"Заявители, получившие направления, должны обратиться в любой центр обслуживания банка в течение 15 рабочих дней. Участники, подтвердившие свою платежеспособность, смогут выбрать жилье на первичном и вторичном рынках в течение 45 календарных дней", – сообщили в акимате.

При этом оставшиеся 724 человека из общего списка будут находиться в резерве до завершения оценки платежеспособности основных участников. Это значит, что, если кто-то из потенциальных ипотечников "завалит" оценку, на его место попадает участник из резерва.

А оставшимся 5148 заявителям было отказано из-за несоответствия места работы требованиям программы, отсутствия необходимых справок о жилье, наличия жилья в собственности на момент подачи заявки, отсутствия пенсионных взносов за последние 6 месяцев и так далее.

Напомним, ипотека по программе "Алматы жастары" выдается на следующих условиях:

максимальная сумма займа – 18 млн тенге. Само жилье может стоить дороже, но заемщику придется доплачивать самостоятельно; первоначальный взнос – 10%; ставка – 5% (ГЭСВ – от 5,2% до 5,7%).

Ранее мы также подробно рассказывали о запуске аналогичной программы для жителей Астаны.