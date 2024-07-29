Ипотека под 5%: сколько алматинцев сможет ее получить

В Казахстане начался прием заявок на участие в жилищной программе "Алматы жастары", который продлится до 7 августа. Всего планируется выдать 1 200 ипотечных займов. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане действуют региональные ипотеки для работающей молодежи. Одна из них – "Алматы жастары", на которую с 29 июля начался прием заявок.

Жители мегаполиса в возрасте до 34 лет включительно смогут получить ипотечный кредит при соблюдении следующих условий:

заемщик и члены его семьи должны быть прописаны в Алматы;

у участников программы не должно быть собственного жилья;

заемщик должен иметь официальный трудовой стаж не менее 6 месяцев в здравоохранении, образовании, науке, культуре, спорте, журналистике, социальной сфере, в правоохранительных органах и городских коммунальных службах.

Напомним, что участниками программы также могут стать арендаторы программы "Работающая молодежь".

Всего же, как сообщили в "Отбасы банке", в этом году на реализацию программы выделяется 25 млрд тенге. На эти деньги планируется выдать льготные ипотечные займы 1 200 алматинцам.

Ипотечный кредит будет выдаваться на следующих условиях:

максимальная сумма займа – 18 млн тенге . Само жилье может стоить дороже, но заемщику придется доплачивать самостоятельно;

. Само жилье может стоить дороже, но заемщику придется доплачивать самостоятельно; первоначальный взнос – 10% ;

; ставка – 5% (ГЭСВ – от 5,2% до 5,7%).

Прием заявок будет продолжаться до 7 августа включительно. После его завершения Управление жилищной политики акимата города Алматы отберет участников согласно набранным баллам. На них будет влиять количество лет в браке, наличие детей, срок непрерывного стажа работы по категории, принадлежность к социально уязвимым слоям населения.

После формирования пула все участники получат направления в банк. Им нужно будет пройти оценку платежеспособности, а после найти подходящее жилье – на это дадут 45 календарных дней с даты положительного решения о выдаче займа.

Квартиру можно будет приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке Алматы, а также в введенных в эксплуатацию или строящихся объектах города, у которых есть гарантия от "Казахстанской жилищной компании".

Ранее стало известно, что в Казахстане был введен новый онлайн-сервис, через который можно безопасно заключить договор о долевом участии.

Напомним, аналоги "Алматы жастары" действуют и в других регионах Казахстана – подробнее о них можете прочитать здесь.