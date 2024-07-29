Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ипотека под 5%: сколько алматинцев сможет ее получить

Опубликовано:

Многоквартирные дома построены в Алматы
Многоквартирные дома. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане начался прием заявок на участие в жилищной программе "Алматы жастары", который продлится до 7 августа. Всего планируется выдать 1 200 ипотечных займов. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане действуют региональные ипотеки для работающей молодежи. Одна из них – "Алматы жастары", на которую с 29 июля начался прием заявок.

Жители мегаполиса в возрасте до 34 лет включительно смогут получить ипотечный кредит при соблюдении следующих условий:

  • заемщик и члены его семьи должны быть прописаны в Алматы;
  • у участников программы не должно быть собственного жилья;
  • заемщик должен иметь официальный трудовой стаж не менее 6 месяцев в здравоохранении, образовании, науке, культуре, спорте, журналистике, социальной сфере, в правоохранительных органах и городских коммунальных службах.

Напомним, что участниками программы также могут стать арендаторы программы "Работающая молодежь".

Всего же, как сообщили в "Отбасы банке", в этом году на реализацию программы выделяется 25 млрд тенге. На эти деньги планируется выдать льготные ипотечные займы 1 200 алматинцам.

Ипотечный кредит будет выдаваться на следующих условиях:

  • максимальная сумма займа – 18 млн тенге. Само жилье может стоить дороже, но заемщику придется доплачивать самостоятельно;
  • первоначальный взнос – 10%;
  • ставка – 5% (ГЭСВ – от 5,2% до 5,7%).

Прием заявок будет продолжаться до 7 августа включительно. После его завершения Управление жилищной политики акимата города Алматы отберет участников согласно набранным баллам. На них будет влиять количество лет в браке, наличие детей, срок непрерывного стажа работы по категории, принадлежность к социально уязвимым слоям населения.

После формирования пула все участники получат направления в банк. Им нужно будет пройти оценку платежеспособности, а после найти подходящее жилье – на это дадут 45 календарных дней с даты положительного решения о выдаче займа.

Квартиру можно будет приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке Алматы, а также в введенных в эксплуатацию или строящихся объектах города, у которых есть гарантия от "Казахстанской жилищной компании".

Ранее стало известно, что в Казахстане был введен новый онлайн-сервис, через который можно безопасно заключить договор о долевом участии.

Напомним, аналоги "Алматы жастары" действуют и в других регионах Казахстана – подробнее о них можете прочитать здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ипотека
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2141275-ipoteka-pod-5-skolko-almatincev-smozhet-ee-poluchit/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie