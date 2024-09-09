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Спрос на рыночную ипотеку не привел к росту цен на жилье в Казахстане, заявили эксперты

Опубликовано:

Домик, деньги и часы.
Деньги и часы. Иллюстративное фото: pixabay.com

С начала года спрос на коммерческие ипотеки в Казахстане вырос сразу на 62%. Однако такая активность не привела к резкому росту цен на жилье в Казахстане. Об ипотечном рынке страны читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Эксперты отмечают значительный рост спроса на коммерческие ипотеки в Казахстане - на 62% с начала года, в то время как спрос на льготные ипотеки практически не изменился.
  • Несмотря на увеличение спроса на коммерческие ипотеки, это не привело к существенному росту цен на недвижимость: на первичном рынке цены даже снизились на 1,2%, а на вторичном выросли лишь на 3,5%.
  • По мнению специалистов Ассоциации финансистов Казахстана, рост спроса на коммерческие ипотеки связан с автоматизацией процедур получения займа и запуском партнерских программ со строительными компаниями.

В Казахстане действует множество льготных жилищных программ. А те, что завершают свою работу, через некоторое время в итоге перезапускаются. Например, так произошло с ипотеками "Отау" и "Наурыз" – в скором времени по ним откроется новый прием заявок на участие.

Однако важно уточнить, что, помимо льготных программ, в Казахстане существует и рынок коммерческих ипотек, которые предлагают многие банки второго уровня. Как отмечают в Ассоциации финансистов Казахстана, спрос на такие займы растет намного быстрее, чем в льготном секторе.

Так, выдача новых ипотечных займов за январь-июль текущего года ускорилась на 16%. Общая сумма выданных за это время кредитов выросла до 985 млрд тенге. При этом практически весь прирост обеспечили именно ипотеки, которые выдаются на рыночных условиях – сразу плюс 62%.

Теперь доля коммерческих ипотек выросла до 35% от общего объема рынка – это максимальный показатель за последние 7 лет. Напомним, еще два года назад 9 из 10 жилищных займов выдавались на льготных условиях.

Выдача ипотечных займов в Казахстане
Выдача ипотечных займов в Казахстане. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Как считают эксперты, данный рост произошел на фоне автоматизации и цифровизации процедур получения займа, а также запуска партнерских программ со строительными компаниями.

Для сравнения: несмотря на обилие льготных программ, спрос на них почти не вырос. Так, выдачи ипотек в "Отбасы банке" увеличились лишь на 0,2%, а по программе "7-20-25" рост составил только 3%. Всему виной более высокие процентные ставки у новых программ, изменение условий их выдачи и ограниченное финансирование.

Условия по выданным ипотекам в Казахстане
Условия по выданным ипотекам в Казахстане. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана
Примечательно, что повышенный спрос на рыночные ипотеки не вызвал повышения цен на жилую недвижимость в стране. С начала года жилье на первичном рынке подешевело на 1,2%, а на вторичном – подорожало лишь на 3,5%.

Рост спроса на коммерческую ипотеку может говорить об активном развитии данного сегмента рынка. Однако важно помнить, что ипотека – серьезный шаг, к которому нужно тщательно подготовиться, иначе есть шанс того, что заем окажется долговой ямой, из которой будет сложно выбраться.

Ипотека
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2158953-spros-na-rynochnuyu-ipoteku-ne-privel-k-rostu-cen-na-zhile-v-kazahstane-zayavili-eksperty/

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