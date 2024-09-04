Ипотеку под 7% стали реже выдавать в Казахстане

В августе ипотеку в рамках программы "7-20-25" смогли получить лишь чуть больше 400 казахстанцев. Больше половины выданных займов пришлось на Астану и Алматы. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Льготная жилищная программа "7-20-25" продолжает свою работу в Казахстане. Впрочем, за последний месяц темпы выдачи новых кредитов сильно упали. Если в июле жилищные кредиты оформили 723 казахстанца, то в августе, согласно данным Национального банка РК, их получили лишь 462 человека.

На Астану в августе пришлось 193 займа, на Алматы – 135 займов, а на Шымкент – лишь 26 займов. Остальные 108 ипотечных кредита были оформлены в других регионах Казахстана.

Всего по состоянию на 28 августа в рамках программы "7-20-25" было выдано 75 805 ипотек на сумму 1,043 трлн тенге:

в Астане – 27 608 займов на сумму 438,4 млрд тенге;

в Алматы – 15 526 займов и 243,7 млрд тенге;

в Шымкенте – 5 608 займов и 70,9 млрд тенге;

остальные регионы – 27 063 займа и 290 млрд тенге.

Реализация программы "7-20-25". Инфографика: Национальный банк РК

Напомним, программа "7-20-25" работает на следующих условиях:

к участию допускаются только граждане Казахстана;

у заемщика не должно быть собственного жилья;

приобрести можно только первичное жилье;

максимальная стоимость жилья – от 15 до 25 млн тенге в зависимости от региона;

процентная ставка – 7%;

первоначальный взнос – 20%;

срок займа – до 25 лет.

Напомним, снижение спроса на ипотеку "7-20-25" происходит не впервые. В том числе оно связано с правилами финансирования банков – в год выделяется лишь 100 млрд тенге, которые делятся на четыре транша. Ограниченное финансирование не позволяет всем желающим получить льготный кредит.