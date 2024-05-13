Не спешить призвали казахстанцев, желающих получить жилье по новой программе

Управляющий директор - директор филиала АО "Отбасы банка" Жансултан Матай на брифинге СЦК рассказал, как лучше подать документы по новой жилищной программе "Наурыз", передает NUR.KZ.

Жансултан Матай сообщил, что у казахстанцев еще есть время подать заявки по новой ипотечной программе.

"Во избежание ажиотажа срок приема заявок в "Отбасы банке" сделали максимально комфортным для потенциальных участников: у них на это есть еще полтора месяца - до конца июня. То есть еще есть время: кто не успел, еще могут подать заявки. Нет разницы, кто подал в первый день, или последний день приема заявок - поэтому советуем не паниковать, привести в порядок документы, проверить все в соответствие и подать заявку", - отметил он.

По его словам, итоги будут подводиться только после завершения приема заявок.

"Отмечу, что дата в этот период и время подачи заявки значения не имеют. После окончания срока приема заявок начнется ранжирование списка. То есть заявки участников распределят по максимально набранным баллам", - заявил он.

За что будут начисляться баллы:

размер вознаграждения по вкладу - 1 балл за каждые 1 000 тенге;

наличие зарегистрированного брака - 5 баллов;

наличие детей - 10 баллов (вне зависимости от количества детей);

наличие статуса социально уязвимых слоев населения (СУСН) - 10 баллов;

возраст до 35 лет (включительно) - 5 баллов;

"Если число баллов совпадет, то приоритет для включения в список будет отдан тем, у кого больше сумма вклада и дольше срок накопления. После ранжирования клиенты смогут увидеть на сайте банка полный список заявителей по программе "Наурыз", а именно - вошедших в пул участников, и тех, кто не прошел по баллам. Затем у них будет еще два месяца для подачи кредитной заявки. Если участник программы получит положительное одобрение по займу, то у него будет 6 месяцев, чтобы подыскать себе жилье", - пояснил он.

Напомним, в марте этого года Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, заявил о необходимости запуска новой жилищной программы.

Президент отмечал, что внедрение новой льготной ипотеки и масштабное строительство арендного жилья оживят строительный сектор, в котором добросовестно трудятся сотни тысяч казахстанцев, также это поможет многим нуждающимся приобрести жилье.

Уже в начале апреля глава Министерства промышленности и строительства заявил, что с 1 мая в Казахстане стартует новая жилищная программа. Канат Шарлапаев сообщил, что для новой жилищной программы привлекаются средства в размере 300 млрд тенге. Ставка для социально уязвимых слоев населения не будет превышать 7%.

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Позже в Казахстане перенесли старт новой ипотеки "Наурыз" на 25 апреля. Как оказалось, новую дату выбрали в связи с многочисленными праздниками в мае.

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