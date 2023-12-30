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Что будет с ипотечной программой "7-20-25" в 2024 году, рассказали в Нацбанке

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Дом-копилка лежит на деньгах
Дом-копилка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Национальном банке озвучили бюджет финансирования программы ипотечного кредитования "7-20-25" на следующий год, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

25 декабря Нацбанк принял постановление по финансированию ипотечной программы "7-20-25" на следующий год.

Согласно документу, на 2024 год годовой объем финансирования программы установлен на максимально допустимом уровне в размере 100 млрд тенге и распределен ежеквартально по 25 млрд тенге.

"Предусматривается снижение вознаграждения банков с 3% до 2,5% годовых за доверительное управление правами требования по ипотечным займам, выданным по программе начиная с 1 января 2024 года.  Данная поправка затрагивает правоотношения, устанавливаемые между оператором программы – АО "Казахстанский фонд устойчивости" и банками – участниками программы, и не повлияет на условия кредитования граждан", – говорится в сообщении на сайте Нацбанка.

По данным финрегулятора, по состоянию на 28 декабря 2023 года в рамках программы было выдано 71 699 льготных займов на сумму 974,1 млрд тенге.

Что такое программа "7-20-25"

Программа "7-20-25" — это стимулированная государством программа ипотечного жилищного кредитования. Она была запущена в 2018 году для обеспечения работающих казахстанцев доступной ипотекой.

Цифры в названии программы раскрывают ее ключевые условия:

7% процентов годовых — ставка процентов годовых, от которой рассчитывает ГЭСВ. Например, ГЭСВ на 25 лет ипотеки составит 7,2%.

20% первоначальный взнос — необходимая стартовая оплата заемщиком части стоимости квартиры для получения займа. Например, при цене квартиры 20 млн тенге необходимо сразу внести 4 млн.

25 лет — максимальный срок кредитования.

Недавно мы рассказывали о том, какая зарплата позволит за год накопить на первоначалку для "7-20-25" в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2053402-chto-budet-s-ipotechnoy-programmoy-7-20-25-v-2024-godu-rasskazali-v-natsbanke/

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