Почти на 1 трлн тенге выдали ипотечных кредитов под 7% в Казахстане

Общая сумма жилищных займов в рамках программы "7-20-25" почти достигла 1 трлн тенге. О том, оформляют ли сейчас казахстанцы ипотеку под 7%, читайте в материале NUR.KZ.

Несмотря на то, что в Казахстане запустили новую ипотеку "Отау", которая позволяет гражданам получить жилищный заем под 9% годовых, программа "7-20-25" все еще работает.

Как сообщает Национальный банк РК, с начала действия программы и по состоянию на 28 марта 2024 года казахстанцам выдали 73 161 кредит на общую сумму в 999 млрд тенге.

Напомним, изначально на реализацию этой ипотеки был выделен 1 трлн тенге, однако в 2023 году было решено продлить ее действие и ежегодно выделять дополнительно по 100 млрд тенге в год, или по 25 млрд тенге в квартал.

Больше половины займов (46 749 единиц) пришлось на три крупнейших города страны:

Астана – 26 472 ипотеки ( 418,2 млрд тенге );

); Алматы – 14 860 ипотек ( 231,7 млрд тенге );

); Шымкент – 5 417 ипотек (67,5 млрд тенге).

Реализация программы "7-20-25". Источник: Национальный банк РК

Если же взять только март 2024 года, то окажется, что за месяц было выдано лишь 649 займов на сумму порядка 11,1 млрд тенге. Напомним, ранее эксперты заявили, многие казахстанцы, несмотря на то, что ипотека под 7% все еще работает, не могут ее оформить по разным причинам, в том числе из-за отсутствия бюджета у банков.

Также ранее стало известно, что в Казахстане готовят к запуску новую ипотеку, в рамках которой граждане из социально уязвимых слоев населения смогут получить жилищный кредит под 7%, а остальное население – под 9%.

Подробнее об условиях жилищной программы "7-20-25" вы можете узнать здесь.