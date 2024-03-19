Когда запустят еще одну льготную ипотеку под 7% в Казахстане

В Казахстане готовят к запуску новую ипотеку под 7%. Ее старт ожидается уже в конце апреля или начале мая текущего года. Подробнее об условиях новой программы читайте в материале NUR.KZ.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости дополнительно к программе "Отау" запустить еще одну льготную ипотеку, ставка по которой не будет превышать 7% для социально уязвимых категорий населения.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что в новой программе смогут принять участие работающая молодежь, молодые семьи, получатели жилищных выплат, вкладчики банка, жители моногородов, районных центров и сельских населенных пунктов, в том числе очередники на жилье без требований к накоплениям.

При этом, как отмечает портал "Крыша", ставка для разных категорий граждан будет отличаться.

Так, под 7% жилищный заем смогут получить только социально уязвимые категории: многодетные семьи, дети-сироты, лица с ограниченными возможностями и другие граждане. Для остальных ставка будет составлять 9%.

Предполагается, что запуск новой ипотечной программы произойдет или в конце апреля, или в начале мая текущего года. Более точных дат пока нет.

Зато известно, что для покупки жилья в Алматы и Астане можно будет получить кредит на сумму до 30 млн тенге. Для остальных регионов максимум составит 18 млн тенге.

В мегаполисах и областных центрах доступно будет только первичное жилье, а в остальных населенных пунктах ограничений нет – разрешены даже частные дома. Таким образом, ипотека будет рассчитана не только для моногородов, а для всех населенных пунктов Казахстана.

Напомним, с 1 марта 2024 года в Казахстане работает ипотечная программа "Отау". Воспользоваться ей могут вкладчики "Отбасы банка", у которых есть открытый уже как минимум 18 месяцев депозит с суммой от 1 млн тенге.