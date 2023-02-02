Стоит ли покупать первичное жилье в Казахстане

Копилка и деньги. Илллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Если казахстанец решил приобрести свое собственное жилье, перед ним может встать выбор – купить его на первичном рынке у застройщика или же обратить внимание на "вторичку" с рук. О плюсах и минусах первичной и вторичной жилой недвижимости, рассказали эксперты портала "Крыша".

Покупка жилья – серьезный шаг, к которому нужно тщательно готовиться. При этом покупателю часто приходится выбирать – купить квартиру в новостройке или же на вторичном рынке. Каждый из вариантов обладает своими плюсами и минусами, поэтому выбор может оказаться очень сложным.

Первый критерий – цена

По итогам 2022 года цены на жилье выросли на 15,6% – на первичном рынке и на 21,6% – на вторичном. Средняя цена за один квадратный метр доросла до 437,5 тыс. и 482,2 тыс. тенге соответственно.

На первый взгляд новая квартира, купленная у застройщика, кажется более выгодным вариантом – новое здание еще и цена ниже. Однако здесь не все так просто.

"Первичка" обычно продается в черновой отделке и требует дополнительных вложений после покупки. Ремонт – предприятие очень затратное, иногда его стоимость доходит до половины стоимости самого жилья.

Также нужно понимать, что в новостройках, как правило, квадратура больше, а значит и итоговая стоимость будет выше. Более того, в зависимости от типа жилого комплекса (ЖК) цены на первичку могут сильно отличаться – "квадрат" в элитном ЖК может стоить в два раза выше, чем в "экономе".

Вывод: полагаться при выборе жилья только на его стоимость не стоит.

Второй критерий – цель покупки

Очень важный вопрос – "Зачем человек покупает квартиру?" Для проживания? Или для того, чтобы потом ее сдавать в аренду? А может для последующей перепродажи?

При покупке для сдачи в аренду специалисты советуют выбрать небольшую по площади квартиру с ремонтом в районе с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. Будет ли это квартира в новом доме или нет – не главное. Важнее выбрать наиболее удачное расположение.

Если же говорить о перепродаже, то наилучший вариант – квартира в строящемся доме. После сдачи ЖК в эксплуатацию квартиры в нем, как правило, дорожают в среднем на 15-20%. В этом случае также будет неважно наличие ремонта, потому как все равно получится продать дороже первоначальной стоимости.

Третий критерий – время

При поиске квартиры может встать вопрос о времени заселения. Если "сроки поджимают" и нужно скорее въехать в новое жилье, то лучше выбирать квартиру на вторичном рынке.

Квартиру в новостройке нужно ждать: если ЖК строится – несколько месяцев, если дом сдан, но квартира в черновой отделке – время на ремонт.

У "вторички" таких минусов нет – въехать можно будет практически сразу после завершения сделки купли-продажи, а если потребуется ремонт, то обычно только косметический.

Ключи. Иллюстративное фото: pixabay.com

Плюсы и минусы "вторички" и "первички"

Одно из важных преимуществ покупки первичной квартиры – ее юридическая чистота. У квартиры не было владельцев, соответственно, нет неучтенных наследников, и никто точно не сможет претендовать на долю в квартире. Кроме того, нет незаконных перепланировок.

Также у "первички" есть следующие плюсы:

просторная площадь – новые квартиры, как правило, больше тех, что строились в 60-70-х годах;

высокие потолки;

наличие огороженной, часто охраняемой территории;

свободная планировка;

новые инженерные коммуникации;

современные системы безопасности;

возможность начать "с нуля" – сделать перепланировку или ремонт по своему желанию;

наличие лифтов;

паркинг.

Впрочем, у квартир с первичного рынка также есть и минусы. Например, при покупке такой квартиры есть риск нарваться на недобросовестного застройщика. Множество строящихся объектов находятся вне правового поля.

Также бывают вопросы к качеству постройки. Некоторые новостройки начинают "сыпаться" спустя пару лет после ввода в эксплуатацию. Также среди недочетов иногда попадаются неровные стены, плохая шумоизоляция, неправильно работающая вентиляция. Перед приемом квартиры важно все это проверить, чтобы застройщик вовремя исправил свои ошибки.

Минусы могут проявиться спустя некоторое время. Например, в новостройках часто могут возникать проблемы с коммуникациями, особенно если ЖК не был сдан полностью или соседи начали делать ремонт.

Многоквартирные дома. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вторичный рынок

Что касается квартиры на вторичном рынке, то самым важным преимуществом является тот факт, что дом и район уже являются обжитым. Рядом будут и магазины, и школы, и детские сады, и торговые центры. Другими словами, в таких районах комфортно жить.

Среди плюсов "вторички" можно выделить следующие:

жилье готово к проживанию;

устоявшаяся инфраструктура;

небольшие затраты на ремонт или их отсутствие;

возможность купить жилье с мебелью и техникой;

хорошее озеленение.

Впрочем, есть и свои минусы. Часто это небольшие квартиры с маленькими кухнями. Сам дом может быть старым и не подходить для покупки в ипотеку. У квартиры могут быть неузаконенные перепланировки. Также на территории обычно не хватает парковочных мест, а сам дом вовсе могут планировать сносить.

Еще один минус "вторички" связан с тем, что это будет квартира "с историей". Так как у нее уже были владельцы, высока вероятность, что после сделки внезапно объявится наследник или другие собственники. В этом случае сделку могут признать недействительной. Чтобы такого не произошло, нужно с юристом проверить все документы.

Подводя итог, можно отметить самое важное – и у первичного, и у вторичного рынка есть свои плюсы и минусы. Важным фактором при выборе квартиры является не только ее цена, но и цель приобретения, а также готовность "подождать", перед тем как въехать в нее.

Ориентируясь на это, каждый сможет самостоятельно решить, какая в итоге квартира ему нужна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2007706-stoit-li-pokupat-pervichnoe-zhile-v-kazahstane/