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Как оценить свои шансы на одобрение кредита в Казахстане

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Мужчина смотрит в пустой кошелек
Пустой кошелек. Иллюстративное фото: freepik.com

При решении выдать заем банки проверяют казахстанцев на платежеспособность и смотрят их кредитный рейтинг. Как узнать его самостоятельно, читайте в материале NUR.KZ.

Многие казахстанцы являются экономически активными. Это значит, что они не просто совершают покупки, но и время от времени оформляют кредиты. Тем не менее не всем гражданам в итоге банки соглашаются выдать заем.

Так, например, ранее стало известно, что только в третьем квартале 2023 года казахстанцы подали порядка 19,1 млн заявок на беззалоговые потребительские кредиты, однако по 71% из них в итоге был получен отказ.

Почему банки отказывают

Перед выдачей займа банки проводят скоринг, то есть оценивают своего клиента и присуждают ему баллы. Самостоятельно оценить свои шансы на получение кредита можно, запросив персональный кредитный рейтинг (ПКР) на сайте Первого кредитного бюро, который строится на нескольких критериях:

  • кредитная загруженность/зависимость от кредитов – как часто берутся кредиты;
  • информация по просрочкам – допускал ли их заемщик;
  • положительная кредитная история – отсутствие просрочек и наличие досрочно закрытых кредитов;
  • аппликационные данные – наличие детей, заработок супруга и прочие данные.

В рейтинге используется 1 000-бальная система. Как рассказывает официальный Telegram-канал Первого кредитного бюро Data Hub, эти баллы показывают, насколько благонадежен человек в качестве плательщика с точки зрения финансовых организаций.

"Чем показатель выше, тем лучше. Если уровень ниже 500, то заемщик в красной зоне (низкий рейтинг доверия), от 500 до 650 – в желтой (средний уровень доверия), выше 650 – в зеленой (высокая кредитоспособность и высокая степень доверия)", – объясняют эксперты.

Пример заемщика с отличным кредитным рейтингом
Пример персонального кредитного рейтинга. Источник: Первое кредитное бюро

Примечательно, что в 2023 году средний показатель персонального кредитного рейтинга среди казахстанцев составил всего 560 баллов. Это может говорить о том, что у многих жителей страны действительно есть определенные сложности с платежеспособностью и обслуживанием кредитов.

"Если посмотреть, как заемщики распределены по зонам, то картина следующая: из 10 человек четверо – в красной, по трое – в желтой и зеленой. При этом средний балл пользователей колеблется вокруг текущей отметки в последние несколько лет", – поделились подробностями аналитики.

В целом в 2023 году интересовалось своим кредитным рейтингом порядка 266,8 тыс. человек. Это почти в три раза больше, чем было годом ранее. Как считают эксперты, это может говорить о том, что казахстанцы становятся более ответственными и им важно знать, как они выглядят в глазах кредиторов.

Напомним, в ноябре общая сумма задолженности населения перед банками второго уровня почти достигла 20 трлн тенге. Причем доля просроченных более чем на 90 дней кредитов (NPL90+) составила 10,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2052934-kak-otsenit-svoi-shansy-na-odobrenie-kredita-v-kazahstane/

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