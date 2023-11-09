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Какие жилищные программы доступны неполным семьям в Казахстане

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Женщина кладет деньги в копилку в форме дома
Монеты в копилке. Иллюстративное фото: Sutthichai Supapornpasupad/Getty Images

Семьи, в которых есть лишь один родитель, могут получить временное и дешевое арендное жилье или льготные условия ипотеки. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане к неполным относятся семьи, в которых детей воспитывает лишь один родитель: мать или отец-одиночка.

Поэтому в такой ситуации им может понадобиться дополнительная поддержка от государства, так как одному человеку сложнее заботиться о семье. Как сообщает сайт Krisha.kz, среди мер оказания помощи данной категории граждан есть и жилищные программы.

Напомним, что кандидаты на участие в подобных госпрограммах должны состоять на учете в местном акимате, как нуждающиеся в жилье. При этом нужно иметь местную прописку, а для жителей Алматы, Астаны и Шымкента ее срок должен составить не менее трех лет.

Ипотека для неполных семей

Ранее в Казахстане неполным семьям были доступны две льготные ипотечные программы: "Бакытты отбасы: 2-10-20" и "Шанырак: 5-10-20". Однако позже выяснилось, что ради получения дешевого жилья казахстанцы все чаще стали оформлять фиктивные разводы.

Поэтому с осени 2022 года неполные семьи могут приобрести квартиру на льготных условиях только через ипотеку "5-10-20", которая подразумевает следующие параметры:

  • ставка вознаграждения банка – составляет 5%;
  • минимальный первоначальный взнос – 10% от стоимости жилья;
  • срок кредитования – до 20 лет.

При этом ограничений по уровню дохода или максимальной сумме займов нет.

Фигурка человека, тележка с юртой и монета 100 тенге
Деньги и игрушки. Иллюстративное фото: Max Zolotuhin/Getty Images

Дешевое арендное жилье

Также неполные семьи могут рассчитывать на получение аренды без права выкупа и сроком на три года. При необходимости ее можно будет продлить, а сама полученная квартира может переходить по наследству детям.

Стоимость арендной платы за квартиру по госпрограмме составит около 10-15 тыс. тенге в месяц без учета коммунальных услуг. В то же время ее нельзя продать, использовать как залог, обменять и так далее.

Это программа должна помочь неполным семьям накопить деньги на первоначальный взнос для ипотеки.

Главным недостатком, как отмечается в источнике, является ожидание такой возможности – оно может занять примерно 10 лет.

Напомним, что ранее в Казахстане появились слухи о введении новой ипотеки "9-20-25". Также мы рассказывали о пособиях для матерей-одиночек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2044662-kakie-zhilischnye-programmy-dostupny-nepolnym-semyam-v-kazahstane/

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