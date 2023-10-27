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30 лет независимости Казахстана

Жители каких городов достаточно обеспечены жильем в Казахстане

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Человек держит деньги на фоне стройки.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Согласно стандартам ООН, на одного человека должно приходиться 30 кв. м жилья. В Казахстане к этому уровню близки лишь Астана (30,5 кв. м) и Алматы (29,1 кв. м). Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Жилье является одной из основных потребностей человека. При этом обеспеченность граждан жилой недвижимостью является одним из факторов благополучия населения.

Как сообщает Институт экономических исследований (ERI), в Казахстане уровень обеспеченности жильем существенно отличается в зависимости от региона.

В каких регионах жилья не хватает

Согласно данным ERI, средний показатель обеспеченности жильем в Казахстане по итогам 2022 года составил 23,4 кв. м. Для сравнения, стандарты ООН указывают на уровень в 30 кв. м на человека.

При этом в большинстве регионов страны показатель оказался ниже среднестатистического. А самые худшие результаты выявлены в:

  • Жамбылской области – на одного проживающего приходилось 18,1 кв. м;
  • области Жетісу – 18,9 кв. м в среднем на жителя региона;
  • области Абай – обеспеченность жильем составляет 19,7 кв. м;
  • Туркестанской области – всего 19,5 кв. м на одного жителя.
График обеспеченности жильем по регионам
Уровень обеспеченности жильем в регионах Казахстана. Источник: Институт экономических исследований (ERI)

В то же время темпы ввода нового жилья в Казахстане растут – по итогам 2021 года сдано в эксплуатацию 16,9 млн кв. м жилья, что на 89,1% больше, чем в 2015 году (8,9 млн кв. метров). А в 2022 году общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий составила 15,4 млн кв. м.

"Несмотря на государственные меры поддержки обеспечения населения доступным жильем, в Казахстане проблема жилья остается одной из самых актуальных", – отмечают в ERI.

Также сохраняется большая разница по обеспечению собственным жильем между городами (25,8 кв. м) и селами (19,8 кв. м).

Районы с хорошими показателями

По показателю обеспеченности жильем на одного проживающего выше стандартов ООН оказалась лишь столица – здесь на одного жителя приходится 30,5 кв. м.

Напомним, что при этом ранее в правительстве предложили ограничить ввод нового жилья в Астане, так как имеющаяся инфраструктура не справляется с ростом населения.

Также близкие к стандарту результаты за 2022 год были выявлены в:

  • Алматы – 29,1 кв. м на одного жителя;
  • Шымкенте – 27,4 кв. м жилья;
  • Мангистауской области – 27,8 кв. м на человека.
Мужчина в костюме передает семье ключи от квартиры
Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: freepik.com

Проблемы рынка жилья в Казахстане

Как отмечают в ERI, в целом рынок недвижимости в стране сталкивается с несколькими вызовами, которые требуют системного решения.

Так, отмечается необходимость в:

  • повышении привлекательности регионов для сокращения оттока населения в мегаполисы;
  • ликвидации аварийных домов – это около 65% жилищного фонда, введенного в эксплуатацию более 25 лет назад;
  • выявлении объектов в предаварийном состоянии среди домов 1970-1990 годов постройки;
  • регулировании плотности застройки территорий с целью сокращения давления на инфраструктуру;
  • необходимости привлечения дополнительных инвестиций в строительство, так как темпы роста населения превышают темпы жилищного строительства.

Таким образом, несмотря на рост объемов постройки новых объектов, уровень обеспеченности жильем в Казахстане остается достаточно низким по сравнению с международными стандартами.

При этом имеются проблемы с устареванием жилищного фонда, что также влияет на уровень обеспеченности граждан квадратными метрами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2042641-naskolko-kazahstantsy-obespecheny-zhilem-rasskazali-analitiki/

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