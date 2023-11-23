Рекордное количество кредитов оформили казахстанцы в октябре

Всего за один октябрь казахстанцы оформили почти 4,3 млн новых кредитов. По данным аналитиков Telegram-канала Data Hub, это рекордный показатель. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В октябре 2023 года казахстанцы оформили почти 4,3 млн кредитов, что является рекордным показателем за все время. Общая сумма новых займов составила порядка 1,23 трлн тенге, что на 1,3%, или на 15,7 млрд тенге больше, чем было в сентябре.

Стоит отметить, что октябрьский рекорд по количеству кредитов может быть побит уже в ноябре благодаря подготовке граждан к Новому году, а также проведению банками страны различных маркетинговых акций.

Где были побиты рекорды

В октябре на потребительские беззалоговые кредиты пришлось примерно 779,9 млрд тенге – это сразу на 5,2% или на 38,3 млрд тенге больше, чем было месяцем ранее. Согласно данным аналитиков, этот рост оказался первым за три месяца.

При этом в прошедшем месяце отметились автоломбарды. В октябре они выдали займов на общую сумму в 6,7 млрд тенге, что сразу на 14,7% или на 0,9 млрд тенге больше, чем было в сентябре.

Причем этот рост связан в первую очередь не с количеством заемщиков, а со средней суммой кредита, которая за месяц выросла сразу на 13,8%, до 4,3 млн тенге, что стало рекордом для данной сферы.

При этом жилищная сфера переживает падение. Так, казахстанцы в октябре оформили ипотечных кредитов на общую сумму в 152,6 млрд тенге. Это сразу на 10,5% меньше, чем было в сентябре.

Выдачи кредитов физическим лицам. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

В целом, по состоянию на 1 ноября 2023 года кредитный портфель физических лиц составил 18,77 трлн тенге. За месяц он увеличился на 1,5%, или 280,6 млрд тенге, достигнув нового исторического максимума. При этом доля займов, просроченных более чем на 90 дней, осталась на прежнем уровне – 10,6%.