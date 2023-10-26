Спрос на кредиты среди населения резко упал в Казахстане

В сентябре казахстанцы оформили кредиты в общем на 1,2 трлн тенге – это сразу на 11% меньше, чем было в августе. Какие займы брали жители Казахстана, журналисты NUR.KZ узнали у аналитиков Data Hub.

Летом текущего года кредитная сфера била рекорды – в июле займы оформили порядка 2,55 млн человек на сумму более 1,4 трлн тенге. В августе показатель был чуть ниже – 2,5 млн человек взяли кредитов почти на 1,4 трлн тенге.

В сентябре же, наоборот, произошло резкое падение спроса на кредиты. По данным аналитиков Telegram-канала Первого кредитного бюро, новые займы оформило лишь 2,28 млн человек на общую сумму 1,2 трлн тенге.

На потребительские беззалоговые кредиты пришлось 741 млрд тенге (в августе 860 млрд тенге) – всего их оформили 1,85 млн человек.

А общая сумма автокредитов составила 144 млрд тенге (месяцем ранее было 156 млрд тенге). Причина падения кроется в снижении числа новых контрактов и заемщиков примерно на 7% в обоих случаях.

Выдачи кредитов физическим лицам. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Впрочем, вместе со снижением количества новых займов выросло и качество кредитного портфеля банков. Так, за месяц сократилась доля проблемной задолженности – с 10,7% до 10,6%.

Снизилась и доля заемщиков которые имеют просрочки более 90 дней (NPL90+) – также на 0,1 процентный пункт, до 21,2%. Количество таких граждан при этом опять же снизилось, на 0,25% до 1 млн 803 тыс. человек. Основной прогресс обеспечил сектор микрозаймов.

Напомним, ранее мы рассказывали о возможных изменениях, которые ждут сферу микрокредитования. В частности, правительство планирует снизить предельные ставки и ликвидировать "кредиты до зарплаты".