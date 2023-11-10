Как банки привлекают новых заемщиков в Казахстане

Кредиты приносят прибыль банкам. Поэтому казахстанцам предлагаются призы и подарки в виде автомобиля, денежных сертификатов и техники за оформление займов. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Банки второго уровня (БВУ) предоставляют казахстанцам различные услуги, среди которых основным источником их дохода являются кредиты. Так, за последние 12 месяцев БВУ получили 2,6 трлн тенге чистого дохода.

И чтобы увеличить количество выданных займов, они предлагают различные акции и розыгрыши. Подобные условия удалось найти лишь в трех казахстанских банках.

Напомним, что кредиты являются финансовым обязательством с соответствующими последствиями за их неисполнение. Поэтому важно тщательно оценить свою платежеспособность перед их оформлением.

Altyn Bank

На официальном сайте БВУ указано, что до 28 декабря действует акция с розыгрышем сертификатов на путешествие стоимостью 1 млн тенге для привлечения новых заемщиков.

Для участия необходимо оформить беззалоговый кредит в банке и не допускать просрочек. При этом заем не должен быть погашен до окончания акции.

ForteBank

На маркетплейсе этого банка казахстанцам предлагается рассрочка до 24 месяцев, которая будет доступна до 30 ноября на покупки товаров от 50 000 до 1 500 000 тенге. При этом указывается, что номинальная ставка вознаграждения по займу составляет 0,01%.

Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

Подобные акции также направлены на привлечение заемщиков, так как рассрочки являются беззалоговым кредитом. Поэтому важно помнить, что просрочка платежа будет грозить заемщикам финансовыми последствиями.

Halyk Bank

На сайте данного БВУ указано про несколько видов действующих акций. Среди них только две можно отнести к специальным предложениям для привлечения новых займов.

Так, здесь тоже имеется длительная рассрочка (до 24 месяцев) в рамках маркетплейса, но с возможностью участвовать в розыгрыше ценной техники – смартфонов iPhone 15 Pro и Pro Max, ноутбуков Apple Macbook Air, кухонного комбайна и так далее.

Для участия нужно до 12 ноября приобрести товар из акционных категорий по скидке до 20% и стоимостью не менее 50 тыс. тенге. Покупку можно оформить в том числе и в рассрочку.

Также банк разыгрывает автомобиль за оформление автокредита – для участия необходимо получить заем на покупку машины до 24 декабря текущего года.

Напомним, что кредиты следует оформлять только при необходимости и с учетом собственных финансовых возможностей.

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