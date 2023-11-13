Многие ипотечники продолжают занимать у банков в Казахстане

Из-за сокращения финансирования льготных ипотек казахстанцы стали реже их оформлять. Однако вместе с ними многие граждане оформляют и потребительские кредиты. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно данным Ассоциации финансистов Казахстана, по итогам сентября 2023 года общий объем ссудного портфеля банков достиг 27,7 трлн тенге. За девять месяцев рост составил 14,2%.

При этом в кредитной сфере наметилось замедление прироста розничного портфеля (займов физических лиц). Если годом ранее он составлял 21,5%, то в 2023 году – 18,5%. Замедлился и приток новых заемщиков – плюс 327,6 тыс. против 373,3 тыс. человек годом ранее.

Особенно сильное замедление фиксируется в ипотечном сегменте. Если годом ранее прирост составлял 28,8%, то в 2023 году – лишь 9,9%.

Как отмечают аналитики, это в свою очередь негативно сказывается и на потребительском кредитовании – более половины заемщиков, оформивших ипотеку, берут потребительские займы в последующие 3 месяца, согласно отчету о финансовой стабильности за 2022 год.

Стоит отметить, что замедление ипотечного рынка связано в первую очередь с сокращением финансирования льготных программ, в том числе и "7-20-25". Напомним, на весь 2023 год было выделено лишь 100 млрд тенге – по 25 млрд на каждый квартал.

На этом фоне, к слову, начал постепенно расти спрос на рыночные ипотеки – если годом ранее 9 из 10 ипотек были льготными, то теперь примерно 25% всех займов выдаются на рыночных условиях.