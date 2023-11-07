Действительно ли казахстанцы закредитованы: мнение аналитиков

Общая задолженность казахстанцев перед кредитными организациями достигла 18,5 трлн тенге. Но это не значит, что они закредитованы. Сколько проблемных займов у жителей страны, узнали журналисты NUR.KZ.

В сентябре казахстанцы набрали новых кредитов на общую сумму в 1,2 трлн тенге. Общая сумма задолженности перед кредитными организациями, по данным аналитиков Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub, к 1 октября текущего года составила 18,5 трлн тенге.

За последние 9 месяцев рост портфеля кредитования физлиц составил 18,3%.

Кредитный портфель физических лиц. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Стоит отметить, что вместе с общей суммой растет и количество заемщиков. Так, на 1 октября действующие кредиты имело более 8,5 млн человек. С начала года их стало больше на 379 тыс. человек.

На что берут кредиты казахстанцы

Почти половину кредитного портфеля физических лиц обеспечивает потребительское беззалоговое кредитование. На него приходится 8,9 трлн тенге.

На втором месте ипотека (около 5,7 трлн тенге), а на третьем – автокредиты (2,2 трлн тенге). Совокупно на эти три категории приходится более 90% от общего объема займов физических лиц.

Какие займы оформляют казахстанцы. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Закредитованы ли казахстанцы

Несмотря на такое количество заемщиков и общую сумму долга, говорить, что население Казахстана закредитовано, нельзя.

Как объясняют аналитики, у половины граждан, имеющих беззалоговый потребительский кредит, на 1 октября средняя оставшаяся задолженность составляла лишь 215 тысяч тенге, что гораздо меньше размера среднемесячной заработной платы в Казахстане.

А если же говорить о 90% всех заемщиков, то их средняя задолженность только по потребительским беззалоговым кредитам составила 686 тысяч тенге. И лишь у остальных 10% средний размер долга равен 5,5 млн тенге.

На какую сумму берут займы казахстанцы. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

При этом общий объем кредитов физических лиц с просрочкой платежей в 90 и более дней (NPL90+) на 1 октября 2023 года составил более 1,96 трлн тенге. Эта сумма включает в себя займы, выданные всеми участниками финансового рынка, с учетом списанных контрактов.

С начала года она увеличилась на 375 миллиардов тенге, или на 23,6%. Впрочем, стоит отметить, что на фоне роста самого портфеля доля таких просрочек с начала года изменилась незначительно — с 10,2% до 10,6%. Месяцем ранее было 10,7%.

Всего по состоянию на 1 октября количество заемщиков, которые имеют хотя бы одну просрочку в 90 и более дней составляло 1,8 миллиона человек – это на 158,5 тыс. человек больше, чем было в начале года.

Доля просроченных кредитов. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Стоит отметить, что такой рост в основном произошел в сфере беззалоговых кредитов. В ипотечной сфере, наоборот, доля просрочек уменьшилась – на 10 млрд тенге с начала года, до 3,7% от портфеля. В автокредитовании NPL90+ составляет 6,5%.

Казахстан и другие страны

Как объясняют аналитики, оценивать общую ситуацию с кредитованием населения в Казахстане можно и в сравнении с опытом других стран.

"Согласно данным Международного валютного фонда за 2022 год, доля портфеля населения страны к ВВП составляет 14%, и по этому показателю Казахстан опережает Турцию (11%), но заметно отстает от, например, России (21%) и Польши (27%)", – приводят данные аналитики Data Hub.

Казахстанский показатель сравним с уровнем в таких государствах как Никарагуа (14%), Румыния (12%) и Мексика (17%). В развитых же экономиках он гораздо выше, например, в Австралии уровень кредитного портфеля равен 112% от ВВП, а в Южной Корее – 105%.

Соотношение долгов к ВВП стран. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Кредиты и доходы

Можно также сопоставить долги и доходы граждан. Например, в Казахстане средняя задолженность по кредитам составляет 64% от средней зарплаты. А в России это соотношение равно 54%. В то же время в развитых экономиках, таких как Норвегия и Швейцария, эти показатели превышают 200%.

Впрочем, важно понимать, что многие жители Казахстана не имеют официальных доходов. Количество казахстанцев, за которых обязательные пенсионные взносы уплачивались все 12 месяцев 2022 года, составило около 3 млн человек из 9,4 млн экономически активного населения.

Фонд оплаты труда по всем отраслям экономики составляет около 31% от ВВП, тогда как в мировой практике нормальным считается уровень в 40-45%.

Соотношение доходов и долгов в странах мира. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Также следует учитывать и разницу в доходах граждан – у половины населения страны среднедушевой доход не превышают 69 тыс. тенге. Для того, чтобы войти в 10% казахстанцев с наибольшими доходами, достаточно получать 142 тыс. тенге на каждого члена семьи в месяц.

"Таким образом, половина казахстанцев с официальной точки зрения живут на доходы, которые ниже размера минимальной заработной платы. В реальности же часть их поступлений может быть скрыта от государства. Четверть экономически активного населения либо не работает вообще, либо, опять же, занята в теневом секторе", – сделали вывод аналитики.

По их мнению, такая ситуация мешает рассчитать реальный коэффициент долговой нагрузки.

Что касается улучшения ситуации, то здесь есть над чем работать. Например, повышать реальные официальные доходы населения, стимулировать потребление отечественной продукции, введя особые ставки по кредитам на казахстанские товары.

Также, по мнению аналитиков, нужно бороться с идеологией иждивенчества и прекратить программы по снижению долговой нагрузки, которые заключаются в списании проблемных займов.

При этом эксперты считают, что радикальные решения, вроде запрета на выдачу кредитов, могут быть опасны, так как такие ограничения несут за собой риск формирования "черного рынка", который невозможно будет регулировать.