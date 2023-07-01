Сколько ипотек под 7% было выдано в июне казахстанцам

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жилищная программа "7-20-25" продолжает работать в Казахстане. В Национальном банке РК рассказали о том, сколько граждан смогли оформить льготную ипотеку в июне текущего года.

В Казахстане по-прежнему можно оформить ипотеку на льготных условиях под 7%. В 2023 году было принято решение продлить действие жилищной программы "7-20-25" и выделить дополнительно 100 млрд тенге.

Впрочем, воспользоваться льготной ипотекой стало заметно сложнее. Дело в том, что деньги выдаются банкам частями – по 25 млрд тенге на каждый квартал. Скорее всего это и влияет на количество выданных жилищных займов.

Так, по данным Нацбанка, в июне текущего года лишь 391 казахстанец смогли оформить ипотеку под 7%. Для сравнения месяцем ранее этой возможностью воспользовались 462 человека, а год назад – более 2 000 граждан.

Всего же в рамках реализации программы всего было выдано 68 593 займа на общую сумму в 923,3 млрд тенге.

Реализация программы "7-20-25" в июне 2023 года. Инфографика: Национальный банк РК

Больше всего займов выдано в Астане – 24 583 ипотеки на сумму 385 млрд тенге. Следом идет Алматы – 13 664 займа на сумму 210,4 млрд тенге. На Шымкент пришлось 5 193 займа на 63,6 млрд тенге.

На все остальные регионы пришлось 25 153 ипотечных кредита на общую сумму в 264,3 млрд тенге.

Напомним, после продления программы «7-20-25» в правилах участия появилось новое условие – оформить льготную ипотеку под 7% можно только один раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2027068-skolko-ipotek-pod-7-bylo-vydano-v-iyune-kazahstantsam/