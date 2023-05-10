Прием заявок на льготную ипотеку для женщин стартовал в Казахстане

Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

Сегодня стартовал прием заявок на льготную ипотеку для женщин, запущенную с целью их поддержки в приобретении собственного жилья. Сколько денег на это было выделено, рассказали в .

Женская ипотека "Ұмай" впервые была запущена в 2021 году и уже третий год подряд открывает новый прием заявок.

При этом в первый год на реализацию программы было выделено 8,4 млрд тенге, в результате чего ипотечные займы получили 954 женщины.

В 2022 году транш увеличился до 14 млрд тенге, которые были выданы 1 119 заемщицам. А в этом году лимит на общую сумму кредитов составляет 15,6 млрд тенге.

Планируется, что около 40% этих денег, или примерно 200 кредитов, будет выделено на приобретение жилья в Астане, Алматы, Актау и Атырау.

А остальные 60% займов будут выданы в областях и остальных городах Казахстана. Сделано это для того, чтобы поддержать казахстанских женщин, живущих именно в регионах.

Как только сумма заявок по программе "Ұмай" достигнет лимита, она будет закрыта. Это значит, что необходимо заранее подготовить документы, чтобы успеть все оформить.

Напомним, что об условиях программы мы подробно рассказывали ранее.

Чтобы оформить женскую ипотеку, уже с сегодняшнего дня можно обратиться отделение или консультационный центр "Отбасы банка", а также подать заявку онлайн на портале банка.

Его представители отмечают, что целью данной программы является поддержка женщин в приобретении собственного жилья и обретении финансовой независимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2019901-priem-zayavok-na-lgotnuyu-ipoteku-dlya-zhenschin-startoval-v-kazahstane/