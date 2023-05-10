"Не ожидали": "Отбасы банк" о быстром разборе ипотечных займов для женщин

Собеседование. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня стартовал прием заявок на льготную ипотеку для женщин. В Instagram-аккаунте "Отбасы банка" сообщили, что лимит на выдачу кредитов был достигнут уже в первую половину дня.

Сегодня, 10 мая, стартовал прием заявок от женщин на получение ипотечных займов по программе "Ұмай". Данная программа была запущена еще в 2021 году с целью поддержки казахстанок в приобретении собственного жилья.

"Мы не ожидали, что лимит на выдачу кредитов будет достигнут уже в первую половину дня и, к сожалению, вынуждены закрыть прием заявок по всему Казахстану. Надеемся, что успешный опыт сотрудничества с Азиатским банком развития не будет последним!

Поздравляем счастливиц, которые успели подать заявку в первой половине дня, и желаем вам удачи в осуществлении своей мечты о собственном жилье", – говорится в сообщении банка.

Напомним, что в 2021 году на реализацию программы выделили 8,4 млрд тенге, тогда ипотечные займы получили 954 женщины.

В 2022 году транш увеличился до 14 млрд тенге, которые были выданы 1 119 заемщицам. В этом же году лимит на общую сумму кредитов составляет 15,6 млрд тенге.

Как мы писали ранее, условия у ипотеки следующие:

максимальная стоимость жилья – 30 млн тенге;

срок займа – от 6 месяцев до 25 лет;

процентная ставка – от 15,4% (ГЭСВ от 15,4%) с последующим понижением до 3,5%-5% (ГЭСВ от 3,6%);

можно взять заем на ремонт в размере до 3,7 млн тенге включительно.

При этом если ежемесячный доход семьи потенциальной заемщицы не превышает 550 000 тенге, то по программе "Ұмай" она может получить кредит при наличии первоначального взноса в размере 15%. Если доход составляет от 550 001 тенге до 640 000 тенге, то заем можно получить при наличии 20% от стоимости жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2019938-ne-ozhidali-otbasy-bank-o-bystrom-razbore-ipotechnyh-zaymov-dlya-zhenschin/