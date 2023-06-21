Ипотечный бум зафиксировали аналитики в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2023 году ипотечный рынок Казахстана сильно "просел", однако в апреле и мае случился резкий рост новых займов. С чем это может быть связано, узнали аналитики портала "Крыша".

Весь 2022 год рынок ипотечного жилья в Казахстане находился в относительном спокойствии. Как отмечают аналитики, в среднем казахстанцы оформляли от 10,3 до 13,3 тыс. займов в месяц. При этом никаких резких скачков или падений не было. Всего за год было оформлено порядка 160 тыс. ипотечных кредита.

Однако в 2023 году этот сектор экономики просел более чем в два раза. В январе казахстанцы оформили в банках всего 5 627 ипотек. Примерно такие же показатели отмечены в феврале и марте: в среднем 6 тыс. ипотек в месяц. При этом общая сумма займов в среднем за каждый месяц составляла всего 100 млрд тенге.

Ипотечный рынок в Казахстане. Инфографика: krisha.kz

Все изменилось в апреле 2023 года. Именно тогда аналитики зафиксировали ипотечный "бум". В этот месяц в Казахстане было оформлено 10,5 тыс. ипотечных кредитов. Общая сумма кредитования превысила 168,5 млрд тенге.

В мае показатель немного снизился, но все равно остался на более высоком уровне, чем в начале года – 8,6 тыс. ипотек на общую сумму 140 млрд тенге.

Что могло повлиять на спрос

Как объясняют эксперты, рост числа новых ипотечных займов можно связать сразу с несколькими факторами.

Первым делом следует учитывать сезонный фактор. Каждый год именно на весенние и осенние месяцы традиционно приходится наибольшее количество сделок купли-продажи недвижимости.

Однако только одного этого фактора недостаточно. Резкого роста доходов не было, цены на недвижимость не падали и пенсионные накопления для покупки жилья казахстанцы почти перестали снимать.

Зато на рост могли сильно повлиять выплаты компенсаций по депозитам. Напомним, в марте 2023 года казахстанцы получили на свои счета компенсацию в размере 10% от суммы своего банковского вклада. Общая сумма выплат составила 306,6 млрд тенге, которая была распределена между 2,6 млн человек.

Также свой вклад в спрос на ипотечном рынке внес еще один фактор – получение госпремий для вкладчиков "Отбасы банка". В начале февраля выплаты получили 1,9 млн вкладчиков, а общая сумма составила 75 млрд тенге.

Как считают эксперты, возможно эти факторы и стали главными причинами ипотечного "бума". Казахстанцы просто откладывали покупку жилья до тех пор, пока не получили компенсацию и госпремию.

Напомним, 1 мая 2023 года в Казахстане жилищный заем оформил "юбилейный" полумиллионный ипотечник. В целом же, из 500 тыс. ипотечников порядка 300 тыс. человек полностью погасят свой кредит не раньше чем через десять лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2025672-ipotechnyy-bum-zafiksirovali-analitiki-v-kazahstane/