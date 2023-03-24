Какое жилье можно купить по женской ипотеке в Казахстане

Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

Казахстанцы могут воспользоваться различными видами ипотечных программ. Например, для женщин имеются отдельные условия кредитования. Об их требованиях и возможностях читайте в материале NUR.KZ.

Покупка жилья в рамках ипотечного кредитования позволяет получить собственные квадратные метры без необходимости копить большие суммы денег, кроме первоначального взноса.

Некоторые из этих программ являются узконаправленными, чтобы покрыть интересы определенных социальных слоев или групп населения. Например, имеются льготные ипотеки для малоимущих граждан.

Согласно данным сайта Отбасы банка, для женщин также существуют отдельные условия ипотечного кредитования.

Какое жилье доступно участницам

Женская ипотека предлагает казахстанкам приобрести жилье в новостройках и на вторичном рынке без обязательного наличия жилищных строительных сбережений. При этом они могут иметь в собственности другую жилую недвижимость, то есть возможно купить вторую или даже третью квартиру.

Причем это может быть жилая недвижимость как на первичном, так и на вторичном рынке.

Оценка жилья. Иллюстративное фото: PrathanChorruangsak/Getty Images

Согласно данным источника, для участниц предусмотрены следующие условия:

сумма выдаваемого займа – достигает максимум 85% от стоимости квартиры;

срок – возможно оформление ипотеки сроком до 25 лет;

ставка – годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) начинается от 14,1%, а при накоплении 50% от суммы займа ГЭСВ снизится и составит от 3,6%.

При этом есть условия по максимальному уровню доходов – он не должен превышать 640 000 тенге на всю семью участницы женской ипотеки. А если, наоборот, доходов не хватает, то можно привлечь до двух созаемщиков.

Также участницы получат возможность применить налоговые вычеты.

Как и когда подать заявку

Согласно сообщению источника, общая сумма денег, выделенных для ипотечного кредитования женщин в Казахстане, составляет 38 млрд тенге. Они поступают в рамках траншей от Азиатского банка развития.

Так, первый транш на 8,4 млрд тенге был освоен в 2021 году, обеспечив 954 кредита для казахстанок. Второй транш составил 14 млрд тенге, которые были освоены в 2022 году – выдано 1 120 женских ипотек.

Новый прием заявок в рамках третьего этапа начнется после выделения очередного транша со стороны Азиатского банка развития.

Поэтому, как указано на сайте источника, пока прием заявок приостановлен. О сроках начала кредитования в рамках женской ипотеки Отбасы банк сообщит дополнительно на сайте и на официальных страницах в социальных сетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2013616-kakie-kvartiry-mozhno-kupit-po-zhenskoy-ipoteke-v-kazahstane/