Прием заявок на льготную ипотеку под 5% начался в Алматы

Оплата ипотеки. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Молодые алматинцы, трудящиеся в определенных сферах деятельности, с сегодняшнего дня могут подать заявку на льготную ипотеку под 5%. Подробнее об условиях программы рассказали в "Отбасы банке".

В Алматы и некоторых других регионах Казахстана действуют льготные жилищные программы, в рамках которых молодые граждане определенных профессий могут приобрести жилье на льготных условиях.

Очередной прием заявок на участие в алматинской программе стартует сегодня и продлится до 31 мая включительно. Ее потенциальные участники могут подать онлайн-заявку на сайте "Алматы жастары". Для этого необходимо наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Кто может претендовать на льготную ипотеку

Участвовать в совместном проекте акимата Алматы и "Отбасы банка" могут алматинцы в возрасте до 35 лет включительно. Заявки принимаются от следующих категорий граждан, которые работают в государственных организациях Алматы:

врачи и медсестры;

педагоги и воспитатели;

артисты, писатели, художники, композиторы, сотрудники сферы культуры;

тренеры и спортсмены;

преподаватели и научные сотрудники вузов и научных институтов;

работники социальной сферы;

сотрудники правоохранительных органов (Министерство внутренних дел РК, Департамент по чрезвычайным ситуациям, городская прокуратура, антикоррупционная служба и Департамент экономических расследований);

журналисты и сотрудники средств массовой информации (в том числе государственных и коммерческих).

Официальный стаж работы участника программы должен быть не менее последних шести месяцев. Также у него и членов его семьи не должно быть в собственности недвижимости в течение последних пяти лет.

Ноутбук. Иллюстративное фото: PeopleImages/Getty Images

Как будут отбираться участники программы

После завершения приема заявок управление жилищной политики акимата Алматы отберет участников, согласно набранным баллам. На них будет влиять количество лет в браке, наличие детей, срок непрерывного стажа работы по категории, принадлежность к социально-уязвимым слоям населения.

Когда пул будет сформирован, все его участники получат направление в "Отбасы банк". Там нужно будет пройти оценку платежеспособности.

На поиск жилья банк дает 45 календарных дней с даты положительного решения о выдаче займа. Квартиру можно будет приобрести как на первичном, так и на вторичном рынках Алматы, а также в строящихся объектах города с гарантией от Казахстанской жилищной компании.

Какие условия у льготной ипотеки

Максимальная сумма займа для покупки жилья при этом составит 18 миллионов тенге. Если недвижимость стоит дороже, то разницу можно оплатить из собственных средств.

Первоначальный взнос должен быть не менее 10%. Процентная ставка по кредиту составит 5% (годовая эффективная ставка вознаграждения – 5,2%). Кредит можно взять на срок до 25 лет.

Отметим, что данный проект стартовал в Алматы в 2017 году. За прошедший период совместно городскими властями было обеспечено жильем 3 393 молодых горожанина на сумму 52,5 миллиарда тенге.

В этом году на реализацию программы выделяется 20 миллиардов тенге, из них 17 миллиардов – деньги городского бюджета. Эти средства помогут решить жилищный вопрос 1 100 алматинцам.

Напомним, на прошлой неделе также стартовал прием заявок на льготную ипотеку для женщин. Но лимит на выдачу кредитов был достигнут уже в первую половину дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2020515-priem-zayavok-na-lgotnuyu-ipoteku-pod-5-nachalsya-v-almaty/