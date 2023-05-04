Снижение цен на вторичное жилье зафиксировали в Казахстане

Монеты на фоне домов. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Не всем казахстанцам "по карману" жилая недвижимость. Однако по итогам апреля в некоторых городах страны цены на квадратные метры снизились. На это обратили внимание аналитики портала Крыша.

Текущая стоимость жилья делает его покупку для многих казахстанцев практически невозможной. В этом случае люди, как правило, стараются стать участниками одной из множества льготных жилищных программ, таких как, например, "7-20-25" или ипотека для женщин.

Впрочем, в апреле текущего года рынок вторичного жилья немного охладел. По сравнению с мартом средняя стоимость продающегося жилья снизилась на 0,2% до 376 200 тенге за квадрат. Это произошло впервые с начала года.

Как отметили аналитики, снижение цен на квадратные метры было зафиксировано сразу в девяти городах страны.

Так, сильнее всего жилая недвижимость подешевела в Семее, Петропавловске и Кызылорде – на 0,9%. В Павлодаре и Таразе снижение составило 0,5%, в Актау – 0,4%, а в Астане – 0,3%. Незначительное уменьшение средней стоимости также было отмечено в Усть-Каменогорске и Кокшетау – на 0,2% и 0,1% соответственно.

В пяти городах страны цены, наоборот, немного увеличились (в пределах 0,5%). Это Шымкент, Караганда, Уральск, Костанай и Талдыкорган. В Алматы, Актобе и Атырау стоимость жилья за месяц не изменилась.

Где самое дорогое жилье

Как и раньше, безусловным ценовым лидером является Алматы, где за один квадратный метр жилья в среднем просят около 712 450 тенге. На втором месте расположилась Астана – 480 775 тенге, а на третьем находится Шымкент – 432 200 тенге за квадрат.

Самые дешевые квартиры казахстанцам предлагают в Кызылорде и Актобе, где за квадратный метр просят в среднем 236 225 тенге и 294 100 тенге соответственно.

Стоимость вторичного жилья в Казахстане. Инфографика: krisha.kz

Стоит отметить, что в годовом разрезе в среднем по стране цены все равно выше прошлогодних. Как отмечают аналитики, по сравнению с апрелем 2022 года они выросли на 4,5%.

Самый сильный годовой рост фиксируется в Актобе, Актау, Атырау, Семее – от 9% до 11%.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане также заметно снизилась стоимость арендного жилья – в среднем на 3,5% с начала года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2019411-snizhenie-tsen-na-vtorichnoe-zhile-bylo-zafiksirovano-v-kazahstane/