Молодежная ипотека под 5% недобрала участников в Алматы

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По молодежной жилищной программе «Алматы Жастары» объявили дополнительный отбор заявок на участие. Причина кроется в недоборе. Однако повторно участвовать в программе смогут только те, кто ранее уже подавал заявку. Об этом сообщил акимат Алматы.

В Казахстане не первый год действуют жилищные программы, которые направлены на помощь работающим молодым казахстанцам в приобретении собственного жилья на льготных условиях.

Одна из таких – «Алматы жастары». Эта программа была запущена специально для алматинской работающей молодежи.

Ее участники могут взять ипотеку под 5% с первоначальным взносом 10% и максимальной суммой 18 млн тенге. В Казахстане действуют и аналоги этой жилищной программы, например, в Караганде.

Всего в рамках программы «Алматы жастары» в 2022 году было предусмотрено 1 000 займов. Как отмечают на сайте городского акимата, через конкурсный отбор и другие критерии "Отбасы банка", в том числе касающиеся платежеспособности, прошли всего лишь 863 участника. Другими словами, у программы случился недобор.

В связи с этим был объявлен дополнительный отбор заявок на участие в городской программе льготного кредитования. Однако участвовать в нем смогут только те, кто подал заявку в период с 18 мая по 1 июня 2022 года, но так и не прошел отбор из-за ошибок в заполнении, оформлении или подаче заявлений.

Таким образом, на оставшиеся 137 мест могут претендовать только 5 225 участников. С самим списком можно ознакомиться на сайте программы в разделе «Список участников, допущенных к редактированию заявок».

Для участия в отборе гражданам из этого списка с 10 по 14 октября текущего года нужно будет внести изменения в свои заявки и обновить документы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1991624-molodezhnaya-ipoteka-pod-5-nedobrala-uchastnikov-v-almaty/