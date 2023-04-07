Казахстанцы с какими долгами хотят стать банкротами

Блокнот с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стать банкротами могут казахстанцы, у которых нет возможности выплачивать свои долги перед кредиторами. Из-за долгов какого размера они решаются на такой шаг, узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанцы могут пройти процедуры судебного и внесудебного банкротства, если в течение последнего года не оплачивали свои долги перед всеми кредиторами.

Первой могут воспользоваться заемщики, у которых нет имущества, а общий размер долгов меньше 1 600 месячных расчетных показателей (МРП), что в 2023 году равно 5,52 миллиона тенге. Среди кредиторов при этом могут быть только финансовые организации (банки, микрофинансовые организаторы, коллекторские агентства).

Объявить себя банкротом через суд имеют возможность граждане, у которых есть имущество, долги в размере более 1 600 МРП или задолженности перед кредиторами, которые не являются финансовыми организациями.

Чтобы пройти вторую процедуру нужно обращаться в суд по месту жительства. А заявку на внесудебное банкротство можно подать онлайн. В том числе поэтому казахстанцев, желающих объявить себя банкротами во внесудебном порядке, значительно больше.

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК начал вести их реестр, который обновляется онлайн по мере поступления и обработки заявлений. С этой целью был запущен портал Tazalau.

Согласно его данным, на утро 7 апреля казахстанцы подали 39,5 тысячи заявлений. В отношении 2,7 тысячи должников начата процедура внесудебного банкротства.

При этом суммы указанных заявителями задолженностей совершенно разные.

Банкрот. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Потенциальные банкроты со слишком маленькими долгами

Отметим, что среди должников, в отношении которых начата процедура внесудебного банкротства, есть заемщики с обязательствами, размер которых равен не более 100 тысяч тенге.

В частности, самая маленькая задолженность, указанная заявителем, составляет 1 383 тенге. Еще два должника указали 3 000 тенге и 8 876 тенге, соответственно.

Еще у 35 казахстанцев, претендующих на банкротство, размер долгов варьируется от 10 тысяч до 100 тысяч тенге.

Заявители с самыми распространенными долгами

Почти у половины должников (чуть больше 1,2 тысячи) размер задолженности составил от 100 тысяч до 1 миллиона тенге.

Займы второй половины заявителей равны от миллиона до установленного для внесудебного банкротства придела – 5,52 миллиона тенге.

При этом еще почти 60 заемщиков указали в своих заявлениях на банкротство слишком большие долги – вплоть до 350 миллионов тенге. Напомним, что при наличии кредитов такого размера нужно подавать заявление на банкротство в суд.

Также отметим, что казахстанец, желающий стать банкротом, должен сам указать в заявке список своих кредиторов и точную сумму задолженности. Если данные не будут соответствовать действительности, то в процедуре банкротства могут отказать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2015913-kazahstantsy-s-kakimi-dolgami-hotyat-stat-bankrotami/