Пройти судебное банкротство позволили только одному казахстанцу

Банкрот. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы могут пройти процедуру судебного банкротства, чтобы решить свои финансовые проблемы. О том, сколько граждан подали заявки на ее проведение, рассказали в Комитете государственных доходов.

Казахстанцы, которые не имеют возможности обслуживать свои долги, могут попробовать пройти процедуру банкротства. Если у них нет имущества, а долги перед банками и микрофинансовыми организациями не превышают 1 600 МРП (5 520 000 тенге), то можно пройти внесудебное банкротство.

Впрочем, такой возможностью смогли воспользоваться не все. Среди 34 тыс. граждан, которые захотели объявить себя банкротами, в итоге получили отказ более 7 тыс. человек. Стоит отметить, что на данный момент проверку прошли только 30% заявителей, а значит, есть вероятность, что количество отказов сильно возрастет.

Если же у граждан есть имущество, например, машина или дом, сумма их задолженности превышает 1 600 МРП или имеются долги перед другими кредиторами, то они могут пройти только судебное банкротство. По состоянию на 31 марта, решились на эту процедуру лишь 139 человек.

Впрочем, в итоге возвращено 84 заявления, и лишь в отношении одного гражданина, который проживает в Западно-Казахстанской области, было вынесено определение о применении процедуры.

Напомним, у судебного банкротства есть свои особенности. Например, она не является бесплатной. Ее стоимость равна одной минимальной заработной плате (МЗП), которая в 2023 году равна 70 тыс. тенге.

Также, в отличии от внесудебного банкротства, эта процедура проходит через суд, а имущество должника может быть продано в счет уплаты долгов перед кредиторами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2015233-proyti-sudebnoe-bankrotstvo-pozvolili-tolko-odnomu-kazahstantsu/