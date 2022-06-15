Льготную ипотеку под 5% запустили в Караганде

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Ипотеку на льготных условиях может оформить карагандинская молодежь. На каких именно условиях будет работать программа и кто может стать ее участником, узнали журналисты NUR.KZ.

Для карагандинской молодежи запустили новую льготную ипотечную программу под 5%. Как сообщают в акимате Карагандинской области, особенностью этой ипотеки является то, что по ней можно приобрести жилье не только на первичном рынке, но и на вторичном.

Данная программа является аналогом программы «Алматы Жастары», которая была запущена ранее. На ее реализацию выделено 1,5 млрд тенге. Основную сумму выделил карагандинский областной акимат, а еще 500 млн тенге - "Отбасы банк", в котором и можно оформить данную ипотеку.

Условия новой ипотеки

Участники программы смогут получить льготный заем на приобретение жилья на первичном или на вторичном рынке. Ипотека выдается на следующих условиях:

первоначальный взнос - 10% ;

; процентная ставка - 5% ;

; максимальная сумма займа - 20 млн тенге ;

; максимальный срок кредитования - 19 лет.

Ипотека доступна карагандинцам не старше 35 лет, проработавшим не менее одного года официально. Будет учитываться и доход. На каждого члена семьи он не должен превышать размера 6 ПМ (1 ПМ – 37 389 тенге). Также у участника программы и членов семьи не должно быть в собственности недвижимости в течение последних 5 лет.

Программа работает на конкурсной основе, то есть отбор участников проводится комиссией. В ее состав вошли представители государственных органов, депутатского корпуса и общественности.

Программа направлена на поддержку молодых карагандинцев, которые работают в следующих сферах экономики:

наука и образование;

здравоохранение;

спорт;

культура;

СМИ;

социальная сфера.

Гражданам, работающим в этих сферах, перед тем, как идти в банк для оформления ипотеки, необходимо собрать ряд документов и отнести их во фронт-офис городского акимата.

Список необходимых документов следующий:

заявление по установленному образцу;

свидетельства о заключении брака и рождении детей;

справка об отсутствии недвижимости;

справка с места работы и документальное подтверждение трудового стажа;

для журналистов - свидетельство об учете в СМИ.

Данная программа - одна из самых выгодных ипотек, которые сейчас работают в Казахстане. Более того, у нее есть ряд преимуществ:

она направлена на молодежь;

имеет одну из самых низких процентных ставок на рынке - всего 5% , это даже ниже, чем в льготной программе “7-20-25”;

, это даже ниже, чем в льготной программе “7-20-25”; программа направлена на поддержку работающего среднего класса.

Если программа зарекомендует себя как эффективный финансовый инструмент и будет популярна среди карагандинцев, возможно, городу получится восстановить спрос на покупку жилья после его резкого падения в мае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1974138-lgotnuyu-ipoteku-pod-5-zapustili-v-karagande/