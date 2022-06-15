Льготную ипотеку под 5% запустили в Караганде

Ипотеку на льготных условиях может оформить карагандинская молодежь. На каких именно условиях будет работать программа и кто может стать ее участником, узнали журналисты NUR.KZ.
Для карагандинской молодежи запустили новую льготную ипотечную программу под 5%. Как сообщают в акимате Карагандинской области, особенностью этой ипотеки является то, что по ней можно приобрести жилье не только на первичном рынке, но и на вторичном.
Данная программа является аналогом программы «Алматы Жастары», которая была запущена ранее. На ее реализацию выделено 1,5 млрд тенге. Основную сумму выделил карагандинский областной акимат, а еще 500 млн тенге - "Отбасы банк", в котором и можно оформить данную ипотеку.
Условия новой ипотеки
Участники программы смогут получить льготный заем на приобретение жилья на первичном или на вторичном рынке. Ипотека выдается на следующих условиях:
- первоначальный взнос - 10%;
- процентная ставка - 5%;
- максимальная сумма займа - 20 млн тенге;
- максимальный срок кредитования - 19 лет.
Ипотека доступна карагандинцам не старше 35 лет, проработавшим не менее одного года официально. Будет учитываться и доход. На каждого члена семьи он не должен превышать размера 6 ПМ (1 ПМ – 37 389 тенге). Также у участника программы и членов семьи не должно быть в собственности недвижимости в течение последних 5 лет.
Программа работает на конкурсной основе, то есть отбор участников проводится комиссией. В ее состав вошли представители государственных органов, депутатского корпуса и общественности.
Программа направлена на поддержку молодых карагандинцев, которые работают в следующих сферах экономики:
- наука и образование;
- здравоохранение;
- спорт;
- культура;
- СМИ;
- социальная сфера.
Гражданам, работающим в этих сферах, перед тем, как идти в банк для оформления ипотеки, необходимо собрать ряд документов и отнести их во фронт-офис городского акимата.
Список необходимых документов следующий:
- заявление по установленному образцу;
- свидетельства о заключении брака и рождении детей;
- справка об отсутствии недвижимости;
- справка с места работы и документальное подтверждение трудового стажа;
- для журналистов - свидетельство об учете в СМИ.
Данная программа - одна из самых выгодных ипотек, которые сейчас работают в Казахстане. Более того, у нее есть ряд преимуществ:
- она направлена на молодежь;
- имеет одну из самых низких процентных ставок на рынке - всего 5%, это даже ниже, чем в льготной программе “7-20-25”;
- программа направлена на поддержку работающего среднего класса.
Если программа зарекомендует себя как эффективный финансовый инструмент и будет популярна среди карагандинцев, возможно, городу получится восстановить спрос на покупку жилья после его резкого падения в мае.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1974138-lgotnuyu-ipoteku-pod-5-zapustili-v-karagande/