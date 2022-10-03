Льготная ипотека под 2%: сколько казахстанцев может ее оформить

Макет дома. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане действует льготная программа «Бакытты Отбасы», в рамках которой можно оформить ипотеку под 2%. Но такая возможность есть не у всех казахстанцев. Сколько граждан может стать участниками этой программы, узнали журналисты NUR.KZ.

Льготная жилищная программа «Бакытты Отбасы» стартовала еще 20 июня. В рамках нее казахстанцы из социально уязвимых слоев населения могут приобрести собственное жилье по низкой процентной ставке – всего 2%.

Ранее мы сообщали о том, что условия у этой ипотечной программы изменились, в результате чего теперь ею сможет воспользоваться еще большее число граждан.

В обновленных правилах убрали верхний порог доходов семьи, максимальную сумму займа, а также расширили список граждан, которые смогут воспользоваться льготной ипотекой.

По новым правилам, ипотекой под 2% смогут воспользоваться казахстанцы из следующих социально уязвимых категорий:

многодетные семьи;

лица с инвалидностью 1 и 2 групп;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

дети-сироты.

Как сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР РК), у этих категорий граждан проблема с жильем стоит особо остро.

Стоит отметить, что ранее в этот список входили также и неполные семьи, однако из-за участившихся разводов было принято решение убрать эту категорию из программы. В рамках постановления правительства было поддержано предложение неполным семьям предоставлять ипотеку только по программе "Шанырак: 5-10-20".

Решать жилищные проблемы казахстанцев из социально уязвимых слоев населения планируют через льготное кредитование. В том числе и по программе «Бакытты Отбасы».

Ипотека под 2% полагается только четырем вышеперечисленным категориям граждан. Всем остальным очередникам акиматов доступен льготный заем под 5% годовых.

Сколько граждан сможет воспользоваться льготной ипотекой

Так как ипотека под 2% доступна будет не всем, а всего на 2022 год планируется "прокредитовать" лишь 5 000 семей, встает вопрос – сколько всего граждан может стать участниками льготной программы?

По данным МИИР РК, на сегодняшний день насчитывается более 220 тыс. граждан, которые входят в четыре социально уязвимые категории населения:

многодетные семьи – 91 тыс. человек;

человек; лица с инвалидностью 1 и 2 групп – 51 тыс. человек;

человек; семьи, воспитывающие детей с инвалидностью – 24 тыс. человек;

человек; дети-сироты – 61 тыс. человек.

Как сообщили в ведомстве, всего в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» до конца 2025 года планируется выдать порядка 46 тыс. льготных займов, из них под 2% - 28,1 тыс. кредитов, а под 5% - 18,2 тыс. кредитов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1990788-lgotnaya-ipoteka-pod-2-skolko-kazahstantsev-mozhet-ee-oformit/