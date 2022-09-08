Более чем на 60% подорожала аренда жилья в Алматы за год

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Рынок жилья в августе столкнулся с неожиданным явлением: цены на новостройки за месяц снизились, однако на этом фоне вторичное жилье и арендная плата продолжают дорожать. О том, как за месяц изменилась стоимость недвижимости, рассказали в Бюро национальной статистики.

В августе 2022 года на рынке жилья произошло то, чего не было уже долгие месяцы – цены на первичное жилье снизились. Правда, снижение оказалось незначительным – всего на 0,1% по отношению к прошлому месяцу. Другими словами, цены на новостройки все равно выше (на 18,1%), чем были в прошлом году.

Однако даже такого небольшого снижения не наблюдается на вторичном рынке: здесь за месяц цены выросли на 0,4%. В годовом выражении этот показатель составляет 25,8%.

В сфере аренды благоустроенного жилья вообще произошел "бум" – за месяц арендная плата подорожала в среднем на 12,4%, что является рекордом в этом году. Для сравнения, в июле цены выросли на 0,4%, а в июне аренда вовсе подешевела на 1,1%.

Таким образом, по сравнению с августом 2021 года, арендная плата в среднем по стране выросла на 31,8%, а в Алматы – вовсе на 62,5%. На данный момент средняя стоимость аренды превысила 4 тысячи тенге за квадратный метр.

Инфографика: Бюро национальной статистики

Не везде цены растут одинаково. Несмотря на некоторое снижение цен на первичном рынке, в годовом разрезе мало что изменилось.

Сильнее всего стоимость новостроек выросла в Актобе (на 32,5%), в Нур-Султане (на 27,6%) и в Костанае (на 26,3%). Сейчас один квадратный метр первичного жилья стоит в среднем 425 615 тенге.

"Вторичка" за год сильнее всего подорожала в следующих городах:

Кызылорда – на 48,4%;

Нур-Султан – на 40,8%;

Усть-Каменогорск – на 39,9%;

Талдыкорган – на 36,5%.

Таким образом, по итогам августа средняя стоимость одного квадратного метра вторичного жилья достигла почти 470 тыс. тенге.

Стоит отметить, что рекордный рост арендной платы, скорее всего, связан с началом нового учебного года и наплывом абитуриентов, поступающих в вузы крупных городов страны. Аналогичные причины подорожания наблюдались и у канцтоваров и школьных принадлежностей, которые только за один август выросли в цене на 48,4%.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1986807-bolee-chem-na-60-podorozhala-arenda-zhilya-v-almaty/