Редкого зверя засняли в Чарынском нацпарке
Опубликовано:
Комитет лесного хозяйства и животного мира опубликовал фото манула, заснятого на территории нацпарка "Чарын" в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Фото появились в официальном Instagram-аккаунте комитета лесного хозяйства и животного мира.
"В Чарынском государственном национальном природном парке с помощью фотоловушки был зафиксирован манул, занесенный в Красную книгу", - сообщается в публикации.
Манул – редкий и скрытный зверь. Он редко покидает нору и даже добычу выслеживает из засады. На одном квадратном сантиметре их тела может расти до 9 тысяч волосков. Поэтому они могут переносить холода до -50°С.
С 1976 года в стране запрещена охота на этих животных, отмечается в публикации.
Напомним, в июле краснокнижного тяньшанского медведя удалось заснять на фотоловушки в "Алтын-Эмель" во время водопоя.
В марте снежные барсы попали в фотоловушку в природном парке "Көлсай көлдері", расположенном в Алматинской области. Ранее в феврале на востоке Казахстана в Катон-Карагайском нацпарке в объектив фотоловушки также попал гуляющий посреди ночи снежный барс.
А в Мангистауской области в фотоловушку поймали занесенную в Красную книгу барханную кошку.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2158098-redkogo-zverya-zasnyali-v-charynskom-nacparke/