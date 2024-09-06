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Редкого зверя засняли в Чарынском нацпарке

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Манул в нацпарке "Чарын"
Манул в нацпарке "Чарын". Фото: instagram.com/qazaqormany

Комитет лесного хозяйства и животного мира опубликовал фото манула, заснятого на территории нацпарка "Чарын" в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Фото появились в официальном Instagram-аккаунте комитета лесного хозяйства и животного мира.

"В Чарынском государственном национальном природном парке с помощью фотоловушки был зафиксирован манул, занесенный в Красную книгу", - сообщается в публикации.

Манул – редкий и скрытный зверь. Он редко покидает нору и даже добычу выслеживает из засады. На одном квадратном сантиметре их тела может расти до 9 тысяч волосков. Поэтому они могут переносить холода до -50°С.

С 1976 года в стране запрещена охота на этих животных, отмечается в публикации.

Напомним, в июле краснокнижного тяньшанского медведя удалось заснять на фотоловушки в "Алтын-Эмель" во время водопоя.

В марте снежные барсы попали в фотоловушку в природном парке "Көлсай көлдері", расположенном в Алматинской области. Ранее в феврале на востоке Казахстана в Катон-Карагайском нацпарке в объектив фотоловушки также попал гуляющий посреди ночи снежный барс.

А в Мангистауской области в фотоловушку поймали занесенную в Красную книгу барханную кошку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2158098-redkogo-zverya-zasnyali-v-charynskom-nacparke/

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