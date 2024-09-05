"Просто слушала, как разговаривают люди": этническая немка стала популярным преподавателем казахского языка в Алматы

Алматинка Алина Кан с самого детства мечтала преподавать казахский язык. Каких результатов она добилась и что советует начинающим в изучении языка, узнавал корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в Казахстане отмечают День языков народа Казахстана. Это всеобщий, всенародный праздник, дань уважения языкам всех национальностей, проживающих в Казахстане.

Героиня нашего интервью Алина Кан поделилась своей историей изучения казахского языка.

"В школе я училась на русском языке. Разговорный казахский знала хорошо с детства. В 3 классе к нам пришла новая учительница по казахскому языку. Она была молодой, эффектной и очень красивой.

Глядя на нее мне тоже хотелось стать учительницей. Мне казалось, если я выберу эту профессию, то тоже буду такой же красивой в будущем. Позже мне понравился ее стиль преподавания, то, как она доносит информацию", - с улыбкой вспоминает девушка.

Как указано в соцсетях девушки, она - этническая немка.

Воспитывалась Алина у дедушки с бабушкой. Чтобы не обременять их, она всеми силами пыталась поступить на грант, чтобы получить высшее образование. У нее получилось. Выбрав техническую специальность, девушка была зачислена в казахскую группу.

"Тот момент для меня был переломным. Нужно было осваивать все предметы на казахском языке, а в школе я училась на русском. Было очень сложно. Именно литературный казахский дается тяжело, а профильные термины - и вовсе.

Мне хотелось перевестись в другую группу. Спустя время я переборола себя и освоила литературный казахский", - поделилась она.

Алина Кан. Фото: Из личного архива

По образованию молодая девушка - специалист по стандартизации и сертификации на транспорте. Однако мечта учить других казахскому языку ее не оставляла.

Как оказалось, преподавать Алина начала с раннего возраста, еще в школе. Она помогала ученикам младших классов и даже заработала свои первые деньги - 200 тенге.

Благодаря упорству и преданности своей мечте учительница казахского языка сейчас является одним из самых востребованных преподавателей. Она владеет онлайн-школой, а ее аудитория в соцсетях составляет около 93 тысяч подписчиков.

Алина снимает ролики, где подробно рассказывает о тонкостях языка в интересном формате. Восхищенные и удивленные пользователи оставляют множество приятных комментариев и благодарят ее.

Более того, молодая девушка ведет бесплатные онлайн-курсы и ежедневно дает уроки казахского языка на радио, разбирая песни на казахском языке.

"Изучение языка настоятельно рекомендую начинать с закона сингармонизма, потому что в других языках его нет. Это фундамент казахского языка. Прежде этого нужно иметь большое желание для изучения.

К большому сожалению, качественных учебных материалов для изучения казахского языка у нас мало. Нужно начинать с картинок и песен, внимательно слушать, как разговаривают другие люди с самых простых фраз", - советует преподаватель.

Алина отмечает, что у многих людей присутствует языковой барьер. То есть, произнося слова неверно, многие, боясь осуждения, перестают говорить на казахском.

"Они ошибочно предполагают, что, чтобы заговорить, им нужно сначала полностью освоить язык. Языковой барьер находится только в нашей голове. Чтобы его преодолеть, начните просто здороваться на казахском языке каждый день. Уже через 10 дней вы увидите результат.

По поводу произношения - нужно много читать вслух. Сейчас очень много различных подкастов, которые можно слушать и запоминать речь. Раньше, когда я ездила на автобусе, я просто внимательно слушала, как люди разговаривают друг с другом. Я читала книги вслух, чтобы мои уши привыкли к речи", - поделилась Алина Кан.

Для изучения казахского языка героиня нашего интервью советует больше практиковаться, не торопиться и иметь большое желание.